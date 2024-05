Iván Alonso da una pista sobre el próximo ‘BOMBAZO’ de Cruz Azul

Cruz Azul buscará el título en la Liguilla de la Liga BBVA MX, y su camino comenzará este jueves enfrentando a los Pumas en la ida de los cuartos de final. Sin embargo, desde hace algunas semanas los rumores sobre los nuevos fichajes del club cementero han comenzado a salido a la superficie.

Desde Duván Zapata hasta Jorge Sánchez, hay varios nombres y apellidos que se han escuchado en La Noria, pero ahora el director deportivo celeste, Iván Alonso, fue cuestionado sobre otro futbolista de jerarquía, y no negó su interés.

Se trata del mediocampista del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, quien actualmente es uno de los mejores jugadores de Sudamérica. Y al ser interrogado sobre este elemento de 29 años, Iván Alonso, dijo:

“No voy a descubrir a Giorgian de Arrascaeta como jugador. Es histórico y capitán de Flamengo. Creo que a cualquier director deportivo que le preguntes, pocos dirían que no les interesa. De ahí a que pueda suceder, pasan muchas cosas en el medio. No te lo confirmo, tampoco te lo desmiento, y te hablo como ex jugador y como hincha del buen futbol. ¿A quién no le gustaría contar con De Arrascaeta en su equipo?“, mencionó el directivo.

Los números de Giorgian de Arrascaeta

De Arrascaeta ha jugado 246 partidos partidos y ha anotado 63 tantos con los rojinegros de Brasil. Y Cruz Azul tiene en mente reforzar todas las líneas para que a partir del próximo torneo el estratega Martín Anselmi tenga una plantilla más amplia, ya que actualmente ha sufrido mucho para mantener, por lo que el nacido en Nuevo Berlín, Uruguay, podría ser el nuevo ‘bombazo’ que necesitan los cementeros.

De acuerdo con el sitio Transfermarkt, el pase del jugador está tasado en 15 millones de dólares, por lo que Cruz Azul tendría que desembolsar una alta suma de dinero en caso de querer al ‘Cocho’.