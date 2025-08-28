El calendario del Barcelona en la Champions League 2025-26

FC Barcelona conoció a sus rivales en la fase de liga de la UEFA Champions League y ojo con los cruces que tendrá el cuadro blaugrana. Los pupilos de Hansi Flick parten como uno de los grandes favoritos para llevarse la Orejona de esta temporada. A pesar de que hay clubes como el Manchester City, Paris Saint Germain o el Real Madrid tienen plantillas más extensas, el actual monarca de la Liga de España quiere acabar con su sequía internacional.

Sus dos primeros partidos serán de categoría estelar, nada más y nada menos que el Paris Saint Germain; actual monarca de la UEFA Champions League y después, el Chelsea, campeón de la Conference League y el mandamás del Mundial de Clubes, justamente la ganó contra lois pupilos de Luis Enrique.

El calendario del FC Barcelona en Champions League 2025-2026

Bombo 1: PSG (casa) y Chelsea (fuera)

Bombo 2: Frankfurt (casa) y Brujas (fuera)

Bombo 3: Olympiakos (casa) y Slavia Praga (fuera)

Bombo 4: Copenhague (casa) y Newcastle (fuera)

🚨 Estos son nuestros ocho oponentes en la fase liga de la Champions#ucldraw pic.twitter.com/Km2nWkhvNC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2025

De la mano de Lamine Yamal, las esperanzas blaugranas suben como espuma para hacer un buen papel en el torneo europeo. Junto al extremo, nombres como Robert Lewandowski, Rapinha y Gavi sobresalen en la plantilla del Barcelona en busca de quitarle la corona justamente a un hombre que conocen a la perfección; Luis Enrique.

Finalmente, esta temporada se cumplirán 11 años desde la última vez que el club blaugrana se consagró monarca de la UEFA Champions League. Aquella campaña 2014-2015 con el tridente conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar vencieron en la gran final a la Juventus de Turín y tocaron la gloria europea por quinta vez en su historia.

