Este jugador de Marruecos está en un equipo de Segunda División, pero hoy la rompe en el Mundial 2026

La Selección de Marruecos disputa contra Francia los Cuartos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El Estadio de Boston es el lugar para ver a figuras de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Achraf Hakimi. Sin embargo, dentro del equipo africano existe un crack que juega en un equipo de Segunda División y hoy es una de las sensaciones del torneo.

Nos referimos a Azzedine Ounahi, actual jugador del Girona que ha contado con un destacado papel con la Selección de Marruecos. El mediocampista ha sido uno de los titulares indiscutibles dentro de su equipo, por lo que aquí te contamos cómo ha sido su camino para llegar a brillar en la justa mundialista.

Azzedine Ounahi, jugador de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

El camino de Azzedine Ounahi en Marruecos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Azzedine Ounahi es uno de los nuevos talentos de este siglo futbolístico. Nacido en el año 2000, el futbolista suma 2 goles en 5 partidos con la Selección de Marruecos en el Mundial, destacando su doblete ante Canadá para que el equipo africano se encuentre disputando su partido ante Francia.

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, Ounahi cuenta con una carta valorada de 10 millones de euros. Destaca como un mediocampista que puede fungir como pivote o mediocampista ofensivo, por lo que su versatilidad le hace ser un futbolista sumamente peligroso para el equipo rival.

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La Selección de Marruecos logró clasificar por segunda vez consecutiva a Cuartos de Final, algo que resultó ser histórico debido a que ninguna selección africana lo había conseguido. Cabe mencionar que en Qatar 2022 el equipo marroquí logró llegar hasta las Semifinales. Curiosamente, en aquella instancia quedó eliminado ante la Selección de Francia por un marcador de 2-0, mientras que en el duelo por el tercer lugar cayó 2-1 ante Croacia.