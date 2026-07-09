OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia como refuerzo a un crack de Marruecos

Mientras Marruecos jugaba contra Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en las últimas horas se hizo oficial que un equipo de la Liga BBVA MX confirmó el fichaje de un futbolista nacido en ese país. Llega desde Europa al futbol mexicano para el Apertura 2026.

Un equipo de México confirmó que continúan reforzando su plantel. Desde la Liga MX hicieron oficial la incorporación de un delantero de Marruecos que llega tras una destacada temporada en el futbol de Chipre, en Europa. Resulta que Atlas fichó a Ryan Mmaee, futbolista marroquí. Así, se completa el traspaso desde el Omonia Nicosia.

Ryan Mmaee es nuevo jugador del Atlas de la Liga BBVA MX

Atlas confirmó la llegada del delantero marroquí mediante sus canales oficiales. Mmaee llega procedente del Omonia Nicosia, equipo de la Primera División de Chipre, y será uno de los refuerzos ofensivos para el Apertura 2026. Ahora quedó oficializado por la institución tapatía.

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“La academia ya tiene nuevo Mmaeestro. ¡Bienvenido, Ryan Mmaee!”, expresó el equipo tapatío. Además, agregó: “La firma que estábamos esperando. Ryan Mmaee es nuevo Rojinegro”.

Estamos emocionados de verte en el Atlas FC, Mmaee 🥹



27 goles y 13 asistencias la temporada pasada. Los números de nuestro nuevo fichaje, Fiel 🔥#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/ilb11WkH1r — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

Además de su trayectoria en clubes, Mmaee también representó a la selección de Marruecos. Su participación con el combinado nacional se concentró principalmente entre 2021 y 2022. Es decir, no jugó el Mundial 2026.

Ryan Mmaee llega a la Liga MX tras una gran temporada: números de crack

El delantero de Marruecos disputó 38 partidos durante la temporada 2025-26 con el Omonia Nicosia. Fue titular en 30 encuentros y cerró el curso con 27 goles y 13 asistencias, números que lo convirtieron en la figura de su equipo en Europa.

Desde Atlas se hicieron eco de sus estadísticas. “Estamos emocionados de verte en el Atlas FC, Mmaee. 27 goles y 13 asistencias la temporada pasada. Los números de nuestro nuevo fichaje, Fiel”, escribieron en sus redes sociales.

Con ese rendimiento, los Rojinegros suman a un delantero que llega en buen momento futbolístico y que buscará trasladar esa producción ofensiva a la Liga BBVA MX desde el inicio del Apertura 2026.

