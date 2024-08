El detalle de Uriel Antuna a una quinceañera aficionada de Cruz Azul

Cruz Azul no arrancó de la mejor forma su participación en la Leagues Cup, empató sin goles frente al Charlotte FC y cayó en penaltis 4-2, por lo que sólo pudo sumar un punto en su primer compromiso del torneo y ahora su clasificación está a la espera de lo que pueda hacer contra Philadelphia Unión el fin de semana.

Te puede interesar: Revelan por qué eligieron a Javier Aguirre como DT de la Selección Mexicana

Tras la derrota frente a Charlotte FC, el futbolista y figura de Cruz Azul Uriel Antuna sorprendió con un enorme detalle a una joven aficionada de Cruz Azul que cumplió 15 años de edad. A través de un video en redes sociales, la Liga BBVA MX compartió el emotivo momento donde el seleccionado mexicano se acerca a la tribuna y le obsequia su playera a una joven que presumía un cartel en el que decía: “Antuna eres mi ídolo, me puedes regalar tu camisa de regalo de XV años”

“Me siento bien feliz, no sabía y no pensaba que me la iba a regalar, es mi jugador favorito porque me inspira mucho como juega en su posición y todo, en serio le agradezco mucho”, mencionó la joven luego de recibir la camiseta.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar en la Leagues Cup?

La Máquina de Cruz Azul necesita para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup un triunfo, si es en los 90 minutos, el conjunto dirigido por Martín Anselmi avanzaría como líder del grupo con cuatro puntos, por encima de los tres que tiene Philadelphia Union y los dos de Charlotte FC.

En caso de empatar y ganar en penaltis, Cruz Azul avanzaría como segundo de grupo con tres puntos, debajo de Philadelphia Union que quedaría con cuatro unidades y por arriba de los dos del Charlotte FC.

En caso de caer en penaltis o por marcador en los 90 minutos, estaría eliminado de la Leagues Cup.