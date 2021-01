Cristiano Ronaldo era como yo: Hugo Sánchez

Hugo Sánchez siempre ha sido un personaje que ha dado de qué hablar gracias a las grandes jugadas o espectaculares goles cuando vistió la playera del Real Madrid y también por las declaraciones de repente ofrece.

Para muestra, las más recientes en entrevista con el Diario AS de España, en donde aseguró que él y Cristiano Ronaldo tienen condiciones similares.

“Han pasado muchos (jugadores por el Real Madrid), es verdad. Cada uno en su época ha tenido papeles dignos y han dado su rendimiento. En el que más me he reflejado es en Cristiano. Me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, por sus movimientos, por su obsesión por el gol, su voracidad. Era como yo. Si podía meter cuatro goles en lugar de tres, mejor. Me pasaba igual. Si tenía cinco ocasiones, quería meter las cinco. Si fallaba una me cabreaba y me decía a mí mismo cómo podía haber errado eso. Ese día me queda a entrenar más yo solo y estudiaba los videos para saber por qué la había fallado. Cristiano era un devorador (en el Real Madrid), un killer”, reveló Hugo Sánchez.

Finalmente, Hugo Sánchez aseguró que el astro portugués debió quedarse con el Real Madrid para buscar más títulos con la institución merengue.

“Me hubiera gustado que se hubiera quedado más tiempo en el Real Madrid y con sus goles, el club hubiera conseguido más títulos”, sentenció Hugo Sánchez, uno de los cinco mexicanos que ha militado con el equipo más ganador de la UEFA Champions League.

Hugo Sánchez cree que el Real Madrid necesita un killer

En los últimos partidos, el Real Madrid ha carecido de gol, y a pesar de que Karim Benzema es una de los goleadores en LaLiga, Hugo Sánchez piensa que los dirigidos por Zinedine Zidane necesitan a un killer nato.

“Lo primero que pienso es que es muy difícil tener un ‘9’ que esté a la altura de las necesidades del Real Madrid. Al Madrid no le vale un 9 cualquiera. Se está viendo. Desde que se fue Cristiano, Benzema está intentando cubrir ese papel. Antes era un 9 y medio y o un 10 y Cristiano era un 9 disfrazado de 7”, sentenció Hugo Sánchez.

Finalmente, se fue hasta las nubes y cree que la última joya francesa debe llegar al conjunto merengue.

“Ahí está Mbappé. Es un jugador que me agrada. Primero porque quiere estar en el Real Madrid y segundo por sus cualidades. Benzema y Mbappé juntos pueden ser… uff”, sentenció el ‘Pentapichichi’.

Cabe recordar que en el transcurso de la semana, el Real Madrid se quedó sin Luka Jovic, quien regresó al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, con lo cual, el Real Madrid se quedó con una alternativa menos en ataque, tienen como único 9 nominal a Mariano Díaz.