El día que Rafa Márquez y Messi se pelearon en el FC Barcelona: “Suelta la p*** pelota”

El Barcelona de la temporada 2008-2009 es recordado como una máquina perfecta, el equipo que logró el histórico "sextete" y cambió la historia del futbol. Sin embargo, aquel ciclo glorioso no comenzó con total armonía. En los cimientos de esa plantilla, aún se recuerda un cruce dialéctico entre Rafael Márquez y Lionel Messi, dos líderes naturales a pesar de la diferencia generacional de aquellos tiempos.

Según cuentan testigos del suceso, todo ocurrió en un entrenamiento distendido. Márquez, consolidado como el caudillo de la defensa y uno de los referentes con mayor jerarquía, perdió la paciencia ante la actitud de un Messi que, en aquel entonces, apenas empezaba a deslumbrar al mundo. El argentino, en lugar de buscar la definición rápida, insistía en el regate individual, una conducta que exasperó al mexicano. Tras varias advertencias que el joven atacante ignoró, el "Káiser" explotó con un grito que resonó en todo el campo: "¡Messi, suelta la p... pelota!".

|Instagram: Rafael Márquez

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La respuesta fue inmediata y la tensión escaló rápidamente hasta que Pep Guardiola, quien recién tomaba las riendas del primer equipo, tuvo que intervenir para separar a sus jugadores y evitar que el altercado pasara a mayores.

Es importante recordar que esos días no eran sencillos para Messi. El argentino mantenía un pulso tenso con la directiva del club, liderada por Joan Laporta, quien se oponía rotundamente a que el jugador viajara a los Juegos Olímpicos de Beijing. Fue precisamente el DT quien, demostrando su visión estratégica, convenció a los directivos de ceder: "Es mejor tenerlo contento que molesto", argumentó el catalán. La historia le dio la razón: Messi viajó, conquistó la medalla de oro y regresó para ser la pieza clave de un equipo que, liderado también por la voz de mando de Márquez, lo ganaría absolutamente todo.

Rafa Márquez y Leo Messi, una relación de respeto

A pesar de aquel episodio, el tiempo demostró que fue solo un choque de exigencia profesional en un entorno de alta competencia. Con el paso de los años, el altercado quedó en el olvido, transformándose en una simple anécdota de vestuario. Hoy, tanto el mexicano como el argentino mantienen una relación de respeto mutuo, habiendo compartido la gloria eterna de ser artífices de la época más dorada del club catalán.