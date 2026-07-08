Rafael Márquez: edad, equipos donde jugó, logros, récords y toda su historia

México vive un proceso de renovación estructural profunda en la conducción técnica de su representativo nacional tras la salida de Javier Aguirre luego de la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Inglaterra por los octavos de final. Durante las últimas horas se confirmó la designación de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana de Futbol y de esta manera, uno de los futbolistas más destacados en toda la historia de México toma las riendas del primer equipo.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

El exdefensor central nació el 13 de febrero de 1979 en la ciudad de Zamora, ubicada en el estado de Michoacán, y asume la dirección técnica de la Selección Mexicana con 47 años de edad. Su debut oficial en la primera división con la camiseta del Atlas de Guadalajara llegó en el año 1996 y su gran rendimiento técnico en la retaguardia de la escuadra rojinegra propició su rápido salto al continente europeo para fichar por el AS Mónaco de Francia en 1999. El punto máximo de su carrera a nivel de clubes se produjo tras su traspaso al Fútbol Club Barcelona de España en el año 2003.

TE PUEDE INTERESAR:



Rafael Márquez y Barcelona: una gran historia de logros

El defensor mexicano construyó una gran carrera en el FC Barcelona al llegar en el año 2003 tras su paso por Mónaco. En el conjunto catalán, conquistó un total de 12 títulos oficiales, incluyendo cuatro ligas locales, tres Supercopas de España, una Copa del Rey y dos ediciones de la UEFA Champions League. Con todos estos títulos en su palmarés, Rafa Márquez dejó un legado histórico que se mantiene vivo hasta el día de hoy en las vitrinas del FC Barcelona.

Posteriormente, el zaguero continuó su travesía profesional en escuadras como el New York Red Bulls de los Estados Unidos, el Club León de México y el Hellas Verona de Italia. Su palmarés en el fútbol azteca sumó un bicampeonato de liga y luego llegaría su retiro definitivo como futbolista en actividad, vistiendo nuevamente los colores de los Zorros del Atlas en el año 2018.