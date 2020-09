Las dos claves del boxeo

A continuación les comparto un par de elementos que todo boxeador y narrador debe tomar en cuenta para desarrollarse en este deporte.

Cuando narramos boxeo, en las transmisiones intento darle al espectador dos datos fundamentales sobre los boxeadores: la edad y el peso.

La edad, porque no es el mismo boxeador a los 22 años que a los 35. Y el peso, porque el peso habla, nos dice muchas cosas. Podemos comparar una pelea con la anterior, podemos ver la evolución del boxeador durante los próximos años y después medirlos con el rendimiento.

Ese es el peso en el boxeo. Las divisiones originales fueron ocho: siete creadas por los ingleses, y una más que se creó en Estados Unidos, la de semi-completo, en el año 1902.

En los últimos 50 años se fueron agregando las divisiones intermedias, que pretenden ayudar. Pero aún así, hay algunos muchachos que no pueden dar el peso, se sacrifican demasiado, y a veces pierden el título en la balanza.

El ‘Ratón’ Macías, cuando vivía, me decía cuando nos veíamos, es decir, todos los días, que no pudo continuar siendo campeón porque no existía la división de los supergallos. ¿Qué les parece?

Amigos, si un muchacho quiere iniciarse en el boxeo, yo le digo como consejo que tiene que tratar de examinar como primer asunto cuál es la división a la que idealmente pertenecen. Un experto los puede ayudar, pero eso es indisimulable, hay que hacerlo. Les deseo mucha suerte.