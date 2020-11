La evolución del boxeo a través del tiempo

El boxeo antiguo no hubiera sobrevivido con la pandemia que vivimos actualmente; hoy estamos más cerca de nuestro deporte preferido.

Hace un par de años un aficionado joven me preguntó si existía el boxeo antes de Muhammad Ali. No lo olvido porque los que estamos de este lado, no imaginamos las preguntas que puede hacer el gran público.

El boxeo existe más o menos como lo conocemos, desde 1719, hace 300 años. Pero ha cambiado con los tiempos. Se les puso guantes a los boxeadores y luego apareció la televisión.

Los guantes fueron llegando en la última década del siglo XIX, y se universalizaron en la primera década del siglo XX. La televisión comenzó a transmitir boxeo regularmente en Estados Unidos en la década de los 50s.

El boxeo anterior a la televisión se hubiera acabado de la noche a la mañana en una pandemia como la que padecemos, porque sin público no hay taquilla, y la taquilla era el único ingreso.

El boxeo está afectado por la covid, sí. Sin embargo, no hay taquilla, pero hay televisión. Y con afectaciones y todo, el fin de semana habrá en el mundo un centenar de espectáculos boxísticos de importancia media-alta.

Cuando hay televisión, hay patrocinadores. En los viejos tiempos la gente no veía las peleas, sino que las leía en los diarios, las imaginaba y discuía su trámite, que por suerte a veces escuchaba por radio. Y la gente quería a los boxeadores porque había romanticismo, una vieja y maravillosa costumbre, que mucho se ha perdido.