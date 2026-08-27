El durísimo momento que vive Ángel Correa en River Plate y que todos lamentan

Ángel Correa llegó a México como una estrella, pero se fue del país siendo odiado por la afición de Tigres, ya que se marchó por la puerta de atrás, pese a que tenía contrato vigente y era uno de los mejores pagados de la Liga BBVA MX. El campeón del mundo con Argentina fichó con River Plate, pero ahora vive un durísimo momento que, mientras unos lamentan, otros celebran.

Correa y River quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe. El conjunto argentino, que le pagó una fortuna a la UANL, y el colombiano empataron a uno en los 180 minutos, pero finalmente el pase fue para los parceros al ganar en la tanda de penales 8-7.

Correa y River quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Sudamericana por Independiente Santa Fe.|@angelcorrea32

El exjugador de Tigres cobró penal y lo marcó, pero no le alcanzó para evitar la eliminación de su equipo en casa, cuyos aficionados explotaron contra los jugadores tras el descalabro.

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Ángel Correa se va de Tigres

El exjugador del Atlético de Madrid llegó a Tigres en julio de 2025. En 2 temporadas con el club felino, el jugador de 31 años marcó 23 goles y dio 14 asistencias en 54 juegos disputados tanto en la Liga BBVA MX, Leagues Cup y Concachampions.

Pese a que el argentino tenía contrato por 5 años con la UANL, en verano de este año le notificó a la directiva que no quería seguir en el equipo, pues su deseo era jugar en River Plate, club que pagará hasta 19 millones de dólares por él.

Los números de Correa tras dejar a Tigres

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el delantero ha marcado 2 goles en 7 partidos disputados con River Plate, de los cuales 5 de ellos son de la liga de Argentina y 2 en la Copa Sudamericana, torneo en el que quedaron eliminados recientemente.