El duro momento que pasa Inglaterra en la previa al Mundial 2026

La Selección de Inglaterra esperaba que su concentración fuese el lugar indicado para el análisis de video y las estrategias de pelota parada, pero finalmente se convirtió en un espacio para contener al plantel en medio de una serie de eventos dramáticos que ocurrieron en las inmediaciones. Un tiroteo y un terremoto activaron las alarmas en el conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

La seguridad y la logística del equipo se sintieron vulnerados en las últimas horas. La preocupación comenzó apenas días después de haber instalado su búnker. Un tiroteo masivo en Kansas City, ocurrido a pocos kilómetros de la base de entrenamiento del plantel inglés, dejó un saldo de nueve personas heridas y sembró el pánico en la región. Si bien las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez y el plantel nunca estuvo en riesgo directo, el impacto psicológico y la visibilidad de la violencia obligaron al cuerpo técnico a revisar todos sus protocolos de desplazamiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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De la inseguridad a la furia de la naturaleza

Cuando el equipo parecía haber recuperado la calma, la naturaleza decidió ponerlos a prueba nuevamente. Durante las últimas sesiones de entrenamiento en Florida, el estado fue sacudido por un terremoto de magnitud 6.1, catalogado como el movimiento sísmico más potente en registrarse en la región en los últimos 150 años.

Inglaterra es el equipo más valioso del Mundial 2026|Crédito: @England / X

El impacto fue tal que el temblor se sintió con fuerza incluso en complejos turísticos como Disney World, donde las autoridades se vieron obligadas a evacuar edificios ante el pánico de los visitantes. La delegación inglesa, que se encontraba cumpliendo con su cronograma de trabajo en Florida, vivió momentos de incertidumbre ante la fuerza inusual del fenómeno.

Afortunadamente, el saldo final de ambos eventos es exclusivamente material y de susto: ningún integrante de la plantilla de Thomas Tuchel resultó herido, y los jugadores se encuentran en perfectas condiciones físicas.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

