El encuentro más emocionante de Latinoamérica está llegando a su última etapa con el esperado Final Four de Blast Rainbow Six Latam

Ubisoft y Blast han anunciado que el evento previo al primer Major de Rainbow Six del año se llevará a cabo este fin de semana, la Liga Blast Rainbow Six de Latinoamérica, en el que los equipos que se enfrenten tendrán la oportunidad de viajar a Manchester y competir contra los mejores del mundo.

El Final Four está programado para suceder este fin de semana durante el 27 y 28 de abril y las competencias se realizarán bajo el formato LAN para jugar de manera presencial en la ciudad de Monterrey, México.

En esta fase, veremos enfrentarse a Team Cruelty, el mejor equipo de Latam Norte, contra el segundo mejor equipo de Latam Sur, Knights; mientras que, por otro lado, el equipo Vasco Esports que logró colocarse en primer lugar de Latam Sur, se enfrentará al segundo mejor de Latam Norte, Six Karma. Estos encuentros prometen intensidad y acción con cada equipo luchando por asegurar su lugar en la competencia y obtener su pase al Major de Manchester.

Team Cruelty, logra ser el primero de la tabla con 24 puntos obteniendo su clasificación directa al Final Four. Su equipo conformado de una escuadra con jugadores de nacionalidad mexicana, destaca por contar con el nuevo talento de Fabian “Pyroxz” Chio Zhao y su coach argentino “Limonada” Julian Gonzales, siendo uno de los equipos favoritos para poder representar a la región en el Six Major.

Vasco Esports, úlitmo en incorporarse a la liga, ha dado mucho de hablar dominando la tabla con un total de 26 puntos, obteniendo su pase directo al Final Four. Siendo una organización brasileña, está conformada de una escuadra completamente argentina donde Dante “Dante” Italiani, ha sorprendido con una nueva estrategia de juego.

Por su parte, Knights y Six Karma tuvieron que jugar playoffs para poder obtener su clasificación, venciendo a equipos experimentados como Reven eClub, Alpha Team, Maycam Evolve y NXT, cada uno en sus respectivas regiones Norte y Sur, pero finalmente logrando clasificarse con los siguientes resultados:

Con el Final Four muy cerca, la emoción de los seguidores de la liga está en su punto máximo. Este evento promete ser una celebración del talento, la dedicación y el espíritu competitivo de los equipos de Latam. Para no perderse ninguna novedad relacionada al torneo, sigue nuestras transmisiones en Twitch y Youtube en los siguientes horarios:

Semifinal:

Sábado 27 de abril

Team Cruelty VS Team Knight: 16:00 hrs. México

Vasco Esports VS Six Karma: 17:00 hrs. México

Cuadro de perdedores: 18:00 hrs. México



Final:

Domingo 28 de abril: 16:00 hrs. México



Gran final:

Domingo 28 de abril: 20:00 hrs. México