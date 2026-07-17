Pocos recuerdan que este equipo quiso a Cristiano Ronaldo, pero no aceptó y terminaron fichando a Messi

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ significó un fin de ciclo para Cristiano Ronaldo. Tras su despedida como jugador de la Selección de Portugal, se puede destacar la gran trayectoria del atacante a lo largo de estos últimos años, destacando la oportunidad que tuvo para sumarse como estrella del Inter de Miami antes de fichar a Lionel Messi.

De acuerdo con reportes de Arabia Saudita, David Beckham buscó en su momento a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el equipo de la MLS terminó por contratar a Lionel Messi, luego de la renovación del jugador lusitano con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo pudo llegar al Inter de Miami antes que Lionel Messi|Juan Luis Diaz

El paso de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA™

Cristiano Ronaldo disputó 6 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™; 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Su registro en el torneo es de 11 goles en 26 partidos, siendo el único jugador que logró anotar en cada una de las 6 ediciones que logró disputar.

El mejor torneo colectivo que ha tenido Cristiano Ronaldo fue precisamente en su debut, cuando en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™ quedó en cuarto lugar. En aquel torneo cayeron ante Francia en las semifinales y perdieron el partido del tercer lugar ante Alemania.

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Cuándo se retirará Messi de la Selección de Argentina

Para Lionel Messi, la presente edición será el último torneo mundialista que tendrá como jugador de la Selección de Argentina. Sin embargo, no existe todavía un plazo de retiro definitivo dentro de la Albiceleste, por lo que probablemente el 10 continuará jugando con el equipo nacional tras la cita mundialista.

Lionel Messi jugará su última Copa Mundial de la FIFA™|MEXSPORT

Cabe mencionar que Messi suma también 6 ediciones de la justa mundialista disputadas, contando con el récord de ser el máximo goleador en la historia del torneo con 21 goles. Sin embargo, buscará pelear junto a Kylian Mbappé por ganar la Bota de Oro en el presente certamen tras sumar 8 goles cada uno.

