Llegamos a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y los candidatos al título empiezan a tomar más fuerza para levantar el trofeo del futbol mexicano. De momento, Cruz Azul es el líder de la clasificación general con 24 puntos y es el único club que no ha perdido en el actual semestre y sus seguidores se ilusionan con un nuevo título.

Según la Inteligencia Artificial de la red social X, la Máquina Celeste probará la miel de la gloria al final de este año: ''Basado en todo esto, creo que Cruz Azul será el campeón del Apertura 2025. Su defensa sólida, racha invicta y liderazgo en la tabla los hacen imbatibles en este momento, aunque la liguilla puede sorprender (recuerda que Toluca ganó el anterior desde el 3er lugar). Si hay lesiones o errores en playoffs, Toluca o América podrían dar la vuelta.’'.

Otros candidatos al título

Por otro lado, también hay otros candidatos que podrían terminar el sueño de la Máquina Celeste: ''Las odds actuales (de sitios como Oddschecker) posicionan a Cruz Azul como favorito para ganar el título, con cuotas alrededor de +250 (es decir, si apuestas $100, ganas $250 de profit). Le siguen América (+350), Monterrey y Toluca (ambos +400), y Tigres (+800).

Predicciones expertas: En un análisis de apuestas de septiembre, América era visto como favorito por su historia reciente (3 títulos seguidos), pero Cruz Azul ha tomado la delantera con su racha invicta y refuerzos. Toluca, como campeón defensor, es fuerte en ataque pero vulnerable en defensa. Predicciones pre-temporada variaban: algunos apostaban por Toluca o Monterrey, pero el form actual cambia eso.’', describió la IA.

Finalmente, los cuatro equipos que más tienen posibilidades de ser campeones del Torneo Apertura 2025 son justamente los cuatro primeros de la tabla general. Cruz Azul tiene 24 unidades, Toluca y Rayados de Monterrey le siguen con 22 puntos y las Águilas son cuartos con 21 puntos de la clasificación.

