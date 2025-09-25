Mientras Allan Saint-Maximin vale 13 millones de euros, este es el precio de Álex Zendejas en América

El Club América regresó al camino de la victoria tras derrotar a Atlético San Luis por la mínima en esta décima jornada del Apertura 2025. La mala noticia es que Rodrigo Aguirre es baja , pero el aficionado azulcrema puede estar contento con el nivel superlativo de Álex Zendejas. El extremo está siendo clave en este inicio de temporada, aunque

13 millones de euros que cuesta Allan Saint-Maximin en la actualidad.

El francés es el futbolista más valioso del América, pero también de la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que Zendejas es el máximo anotador de las Águilas en este Apertura 2025 , el méxico-estadounidense está lejos de estos números. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, Zendejas tiene un precio de 9 millones de euros en la actualidad.

@ClubAmerica / X Álex Zendejas cuesta 9 millones de euros en 2025

El nacido en Ciudad de Juárez está teniendo un gran inicio de temporada, donde ha logrado destacar con la selección de Estados Unidos, pero también ha sabido brillar con el América. Actualmente, cuenta con 3 goles en su registro de goleo, siendo el máximo artillero del equipo hasta el momento. Suma 13 partidos en esta temporada 2025/26 y, de momento, acumula 3 goles y 3 asistencias.

Los 10 futbolistas más valiosos del América en 2025

Allan Saint-Maximin (Francia): 13 millones de euros Álvaro Fidalgo (España): 9 millones de euros Álex Zendejas (Estados Unidos): 9 millones de euros Luis Malagón (México): 8 millones de euros Érick Sánchez (México): 6 millones de euros Brian Rodríguez (Uruguay): 6 millones de euros Ramón Juárez (México): 6 millones de euros Víctor Dávila (Chile): 5 millones de euros Sebastián Cáceres (Uruguay): 5 millones de euros Alan Cervantes (México): 4,5 millones de euros.

Álex Zendejas podría tener una nueva oportunidad en Estados Unidos

Tras su descomunal partido contra Japón (donde anotó gol), el extremo sueña con tener participación en la próxima fecha FIFA de octubre y Mauricio Pochettino, entrenador de la USMNT, dejó abierta la posibilidad: “Zendejas dio un paso al frente y ahora tenemos que analizar qué vamos a hacer, pero con su actuación (ante Japón) nos pone a dudar”, dijo en conferencia de prensa.