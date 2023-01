El éxito de la Kings League en su primera jornada

La expectativa del nuevo proyecto de Gerard Piqué creció en los últimos meses previo al arranque de la Kings League, este primero de enero de 2023 inició la liga de futbol 7 con el debut de las 12 organizaciones, propiedad de creadores de contenido y ex futbolistas como Iker Casillas y Sergio Kun Aguero.

La transmisión de la cuenta oficial de la liga sumó una media de 323.677 espectadores, la aceptación fue instantánea y el debate entre el futbol convencional y esta nueva liga ha comenzado a crecer en redes sociales, entre críticos y amantes de los deportes electrónicos.

El impacto del nuevo proyecto dejó una gran cantidad de audiencia en su primera jornada, siendo el partido entre FC Porcinos y Saiyans FC, equipos de Ibai Llanos y TheGrefg respectivamente, el duelo que se prevee sea uno de los clásicos más importantes de la Kings League resultó a favor de David Cánovas.

https://twitter.com/tvaztecaesports/status/1609986443862052864?s=61&t=fqTHm87fIazSBUNSz-zCSw

Con una media de 662.8 mil espectadores entre los canales de la liga y las cuentas de los creadores antes mencionados superaron en audiencia a un partido entre Mallorca y el Getafe de La Liga, máximo circuito de la futbol de España, que sumó 66 mil espectadores, de acuerdo con información del periodista ibérico, Jorge Calabrés.

https://twitter.com/jorgecalabres/status/1609668916111982593?s=61&t=vK9dVzYflXtqlQfAMV_Vkg

Equipos de la Kings League

1K | Iker Casillas

PORCINOS FC | Ibai Llanos

KUNISPORTS | Kun Agüero

PIO Fútbol Club | Rivers

Rayo Barcelona | Spursito

Saiyans FC | TheGrefg



JIJANTES FC | Gerard Romero

xBuyer Team | xBuyer

Los Troncos FC | Perxitaa

Ultimate Móstoles | DjMaRiiO

Aniquiladores | Juan Guarnizo

El Barrio | Adri Contreras

Próximos enfrentamientos de la liga de futbol 7

El Bario vs Aniquiladores

Kuni Esports vs Porcinos

Rayo de Barcelona vs XBuyer

Saiyans vs Ultímate Móstoles

Los Troncos vs PIO

Jijantes vs 1K