El goleador extranjero que no es Quiñones y comenzó su proceso de naturalización

Después de toda la polémica que provocó la naturalización de Julián Quiñones y la invitación a entrenar con la Selección Mexicana, hay un nuevo goleador del Apertura 2023 y ha comenzado su proceso de naturalización en México.

Unai Bilbao, defensa español que tiene 7 juegos y 4 anotaciones en el Apertura 2023 comenzará su proceso de naturalización para ser mexicano.

¿Les gustaría verlo en un futuro en la Selección Mexicana?

Uriel Antuna asegura que no cambiará su estilo para cobrar penaltis

Tras cinco jornadas sin victoria y la eliminación en los 16vos de final de la Leagues Cup, las críticas a los futbolistas de Cruz Azul no se hicieron esperar y uno de los blancos principales fue el atacante Uriel Antuna. “El Brujo” fue duramente criticado por su forma de cobrar los penaltis, un estilo que ha mantenido en sus últimas oportunidades desde los once pasos; sin embargo frente a Charlotte FC, Antuna falló y fue señalado tras quedar fuera del certamen.

El atacante cementero volvió a cobrar a su estilo frente a Santos Laguna, lo hizo efectivo y en entrevista exclusiva para Azteca Deportes aseguró que no cambiará su estilo a pesar de las críticas que esto pueda generar.

“Al final como tú dices es un estilo que yo decidí, si la metes eres un crack, si la fallas eres el peor, eso es lo que dice la gente pero yo no lo pienso ni cuando la meto soy un crack, ni cuando la fallo soy el peor, gracias a Dios voy a seguir cobrando los penaltis, igual me podrán criticar o no, pero siempre voy a seguir trabajando, practicando para seguir mejorando ese estilo de tirar penales y no voy a cambiar porque ya tengo rato haciéndolo, cambiarlo de un rato para otro nomás porque fallaste un penal, creo que no sería lo correcto”.