Un Cañón Fuera De Este Mundo en Arizona | AndyZona

No te pierdas esta increíble entrega de Andy Sola, en el Gran Cañon, un lugar mágico que tienes que conocer, y que en AndyZona te muestran en esta semana previa al Super Bowl LVII.

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TV Azteca transmitirá el Chiefs vs Eagles Super Bowl LVII

No te pierdas el Super Bowl LVII por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, junto a todo el Ritual: Enrique Garay, Inés Sainz, el Coach Castillo, Pablo de Rubens, Andy Sola y Eduardo Ruiz, desde el State Farm Stadium, casa de los Cardinals, en Phoenix Arizona.

El inédito duelo entre los Chiefs y los Eagles, será histórico, pues Patrick Mahomes buscará meterse en los libros historia de la NFL, y dejar claro de una vez por todas que busca ser el nuevo Tom Brady; mientras que del otro lado, Jalen Hurts busca su primer Vince Lombardi y empezar a dejar huella en la liga de futbol americano de los Estados Unidos.

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