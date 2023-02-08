Travis Kelce pide que la NFL busque estadio en México mientras está listo el Azteca

El ala cerrada estrella de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, no se olvida de la atmósfera de la Ciudad de México cada que recibe un partido de la NFL.

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El dominante jugador ofensivo, cómplice de Patrick Mahomes, cree que la NFL debe buscar otro estadio para que no deje de haber partidos de temporada regular en territorio azteca mientras se lleva a cabo la remodelación del Coloso de Santa Úrsula de cara a la Copa Mundial de 2026.

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“El Estadio Azteca es increíble. Fue una experiencia eléctrica, y la verdad no sé si haya otro estadio tan eléctrico para jugar en México, no sé si se le haría justicia (a lo que significa el Estadio Azteca), pero si hay alguna otra oportunidad definitivamente la NFL debe ir por ella.”

Kelce volvió a hacer hincapié en la energía que los aficionados mexicanos expresan cada vez que la NFL pisa la capital del país.

“No tengo palabras suficientes para explicar qué tan increíble ha sido la base de fanáticos de la NFL en México, nos han apoyado, se ponen locos en los partidos, y aprecio mucho la entrega que nos han ofrecido”.

Otro año sin NFL en México

Debido a las remodelaciones que sufrirá el Estadio Azteca a partir del próximo verano para que pueda albergar la Copa Mundial de 2026, la NFL no tendrá partido de temporada regular en México en 2023.

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Esto llega después de un periodo de inestabilidad de la National Football League en territorio azteca, pues antes del partido del pasado mes noviembre entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers, durante dos años no hubo juego en México debido a la pandemia por el COVID 19.

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Antes de eso, jugaron Los Ángeles Chargers ante los Kansas City Chiefs, y en 2018 tampoco hubo compromiso, debido a una cancelación de último momento por el mal estado del césped del inmueble ubicado en Tlalpan.