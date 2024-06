El griego Giakoumakis ya está en México para fichar con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul regresó a la actividad luego del subcampeonato conseguido la campaña anterior al caer en la final frente a las Águilas del América. El equipo celeste reportó en las instalaciones de La Noria luego de 17 días de vacaciones y ahora preparará el Apertura 2024.

Entre la planeación del conjunto celeste llegó su primer refuerzo de cara a la siguiente campaña y se trata del delantero griego, Giorgios Giakoumakis, hasta el torneo anterior futbolista del Atlanta United que habría llegado a un acuerdo con la Máquina y arribó a la Ciudad de México con total discreción para arreglar su fichaje con los cementeros.

Giakoumakis se convertirá en el primer refuerzo de Cruz Azul de cara al siguiente torneo; además, se sumarían otras dos incorporaciones más al conjunto cementero este semestre. La negociación por el delantero europeo ronda los 10 mdd y sería una buena noticia en las instalaciones de La Noria luego de que el último semestre sufrieron mucho en el tema del ataque con la lesión de Gabriel “Toro” Fernández.

Se espera que el nuevo atacante celeste realice los exámenes médicos pertinentes, firme su contrato y sea presentado en los próximos días de forma oficial.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.



Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.