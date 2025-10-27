El grupo de la Selección Mexicana en el Mundial sub-17 de Qatar

La Selección de México sub-17 está lista para el mundial de la categoría que se llevará a cabo en suelo qatarí. Los pupilos de Carlos Cariño buscarán la gloria internacional y emular a las generaciones que tocaron la gloria en Perú 2005 y en México 2011. Ahora, una nueva camada de jóvenes futbolistas tratarán de escribir con letras doradas sus nombres en la historia del futbol mexicano y bordar una nueva estrella para nuestro país en esta categoría.

México está situado en el Grupo F con sus similares de Costa de Marfil, Suiza y República de Corea, en uno de los sectores más peleados de la justa mundialista. Cabe destacar que, este torneo contará con la participación de 48 selecciones, justamente lo que sucederá el próximo año en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Derrota en partido amistoso

Cariño tendrá que ajustar algunas piezas en su 11 ya que lamentablemente para su causa cayeron 1-3 con Zambia, combinado africano que también está en el Mundial. La buena noticia para Carlos y sus pupilos es que el debut ante Corea del Sur será hasta el martes 4 de noviembre, por lo que hay tiempo para afinar detalles.

Por otro lado, en este México sub 17 destacan dos nombres; Lucca Vuoso y Aldo de Nigris. El primero de ellos, hijo de Matías (goleador de Santos Laguna y Club América) argentino naturalizado mexicano y que vistió la playera de nuestro país en la Copa América 2015 que se disputó en Chile. En el caso de Aldo, es hijo del romperredes de su homónimo que brilló con los Rayados de Monterrey. Ambos juveniles se desempeñan como delanteros al igual que sus padres y serán los encargados de la ofensiva en el 11 del Profe Cariño.