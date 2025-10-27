deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

El grupo de la Selección Mexicana en el Mundial sub-17 de Qatar

El cuadro dirigido por Carlos Cariño buscará la tercera estrella tras haber tocado la gloria en Perú 2005 y en el mundial que se disputó en nuestro país en 2011.

México sub 17
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

La Selección de México sub-17 está lista para el mundial de la categoría que se llevará a cabo en suelo qatarí. Los pupilos de Carlos Cariño buscarán la gloria internacional y emular a las generaciones que tocaron la gloria en Perú 2005 y en México 2011. Ahora, una nueva camada de jóvenes futbolistas tratarán de escribir con letras doradas sus nombres en la historia del futbol mexicano y bordar una nueva estrella para nuestro país en esta categoría.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá Necaxa vs Santos en la Jornada 16 del Apertura 2025

México está situado en el Grupo F con sus similares de Costa de Marfil, Suiza y República de Corea, en uno de los sectores más peleados de la justa mundialista. Cabe destacar que, este torneo contará con la participación de 48 selecciones, justamente lo que sucederá el próximo año en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Derrota en partido amistoso

Cariño tendrá que ajustar algunas piezas en su 11 ya que lamentablemente para su causa cayeron 1-3 con Zambia, combinado africano que también está en el Mundial. La buena noticia para Carlos y sus pupilos es que el debut ante Corea del Sur será hasta el martes 4 de noviembre, por lo que hay tiempo para afinar detalles.

Por otro lado, en este México sub 17 destacan dos nombres; Lucca Vuoso y Aldo de Nigris. El primero de ellos, hijo de Matías (goleador de Santos Laguna y Club América) argentino naturalizado mexicano y que vistió la playera de nuestro país en la Copa América 2015 que se disputó en Chile. En el caso de Aldo, es hijo del romperredes de su homónimo que brilló con los Rayados de Monterrey. Ambos juveniles se desempeñan como delanteros al igual que sus padres y serán los encargados de la ofensiva en el 11 del Profe Cariño.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×