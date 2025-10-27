TV Azteca transmitirá Necaxa vs Santos en la Jornada 16 del Apertura 2025

Para este ‘Viernes Botanero’ habrá un enfrentamiento que podría definir el futuro de dos equipos que aún sueñan con el Play-In: Necaxa vs Santos Laguna que será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, los comentarios de Luis García, y el análisis táctico de Zague, Jorge Campos y David Medrano, en una cobertura que promete intensidad, humor y profundidad futbolística.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

El partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX iniciará la transmisión a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México y será el primer duelo de una doble jornada donde estará el partido Puebla vs Cruz Azul.

También te puede interesar:



Los Rayos de Necaxa reciben al conjunto de Santos Laguna en el Estadio Victoria de Aguascalientes, un choque directo por mantenerse con vida en el torneo. Necaxa, dirigido por Fernando Gago, llega con 14 puntos en el lugar 16 de la tabla, mientras que Santos suma 17 unidades y ocupa el puesto 10, el último que da acceso al Play-In. Una victoria para cualquiera podría ser el impulso definitivo para colarse a la fase final.

¿Cómo llegan Necaxa y Santos para este encuentro?

El equipo de los Hidrorayos buscará aprovechar estar en casa y el buen momento de su delantero Diber Cambindo, quien anotó ante Atletico de San Luis para conseguir los tres puntos. Santos, por su parte, llega con la moral en lo más alto tras ganar ante Querétaro en la jornada anterior, y necesita sumar para no depender de otros resultados en la última fecha.

Detalles de la transmisión:

Partido : Necaxa vs Santos Laguna

: Necaxa vs Santos Laguna Fecha : Viernes 31 de octubre

: Viernes 31 de octubre Hora : 18:50 hrs (CDMX)

: 18:50 hrs (CDMX) Canal : Azteca 7

: Azteca 7 Cobertura: En vivo con el equipo estelar de Azteca Deportes

Con solo una jornada restante en el calendario regular, este partido podría ser decisivo para definir quién entra al Play-In y quién se despide del Apertura 2025.

