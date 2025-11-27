El Güerito de Tepito llega a México tras su primera victoria en el box profesional: “Todo se puede lograr...”

Tras un debut prometedor con victoria en Arabia Saudita, 'El Güerito de Tepito' llegó la tarde de este miércoles a la Ciudad de México, arropado por amigos, equipo compañeros y por supuesto, por LA CASA DEL BOXEO…

Juan Pérez, del merititito Barrio Bravo, y de solo 16 años no escondió su emoción y nervios por lo que fue el inicio de su trayectoria…

“Muy contento, mucha adrenalina, muy nervioso fue mi primer pelea pero muy contento una experiencia grande y agradecido con el barrio que me apoya. un rival con más experiencia me doblaba la edad y pudimos trabajarlo bien”.

Ante la mirada de los grandes promotores, el 'Güerito' dio cuenta de un ugandès que le doblaba la edad...

“Me llena de mucha motivación sé que esta pelea me va a dar muchas mas peleas ya quiero hacer otra pelea en México, mi segunda tercera pelea toca prepararnos fuerte para lo que viene”.

El boxeo es de sacrificios y el 'Güerito' pasó su cumpleaños en Arabia entrenando y evitando comer pastel, pero HOY se desquitará…

“Sí, (fue mi cumpleaños) estuve a dieta no pude ni comerme un pastel y me voy a chingar 3 o 4 pasteles de una", con solo 16 años, 'Güerito de Tepito' lanza un mensaje a todos los jóvenes que buscan perseguir sus sueño.

“Todo se puede lograr a base de disciplina esfuerzo, de cero vicios y escuchando tus sueños que todo se puede lograr y siempre no hables mal de nadie, la envidia.. muchos me preguntan que cómo le haces y lo primero es nunca hablar mal de nadie".