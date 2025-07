¿El huracán Flossie afectará el Mundial de Clubes? Esto dice el pronóstico sobre su paso por Estados Unidos

Flossie fue considerado un huracán categoría 2 en el Océano Pacífico, según lo advirtió El Centro Nacional de Huracanes la mañana de este miércoles 2 de julio. De acuerdo con The New York Times, las tormentas que se forman en el Pacífico afectan a México, por lo tanto, no influirán en el Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos. Conoce el partido que fue suspendido por malas condiciones del clima.

No obstante, el portal estadounidense señala que una masa de aire puede empujar la tormenta hacia el norte o noroeste de México; es decir, hacia la península de Baja California, e incluso hacia Estados Unidos, como ocurrió el año pasado con el huracán Hilary que afectó principalmente el sur de California, donde jugará la Selección Mexicana ante Honduras en la Semifinal de la Copa Oro .

@FIFACWC La ronda de eliminación Mundial de Clubes se disputarán en ciudades que se ubican por el Océano Atlántico

En caso de que el huracán Flossie llegue a tocar suelo estadounidense no afectará el Mundial de Clubes, ya que los partidos de Cuartos, Semifinal y Final se disputarán en Orlando, Philadelphia, Atlanta y Nueva York, ciudades que se ubican por el Océano Atlántico.

Disminuyen los vientos de #Flossie y ahora es un #Huracán de categoría 2.



Más información enhttps://t.co/4evHlGR4Gj pic.twitter.com/PvFHK8ACiv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 2, 2025

¿Afectará el huracán Flossie el arranque de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles 2 de julio se registrarán fuertes lluvias en 21 estados por el huracán Flossie, siendo Sonora, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Oaxaca donde se registrarán lluvias muy fuertes.

Asimismo, informó que se prevé que en los próximos 7 días se genere un ciclón tropical al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, lo que puede afectar el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que arranca el 11 de julio.