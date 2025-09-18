TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Atlas, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Viernes Botanero cortesía de TV Azteca Deportes y El Encanto abre sus puertas para que los Cañoneros de Mazatlán reciban a los Rojinegros del Atlas en duelo correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. El partido será este viernes 19 de septiembre en punto de las 9:00 pm.

El duelo tendrá en juego más de tres unidades ya que un triunfo de cualquiera de los dos clubes los podrá catapultar a la zona de liguilla directa. De momento, los mazatlecos son décimo cuartos de la tabla general con seis unidades, mientras que, los pupilos de Diego Cocca están un lugar abajo con las mismas unidades pero con peor diferencia de goles.

Doble cartelera de Viernes Botanero

La gran cobertura de TV Azteca Deportes te traerá dos partidos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Antes del mencionado Mazatlán vs Atlas, podrás disfrutar de la visita de la Franja del Puebla a suelo hidrocálido para enfrentarse a los Rayos de Necaxa dirigidos por el argentino Fernando Gago.

Dicho cotejo será a las 7:00 pm y también lo podrás sintonizar por la señal de Azteca Siete, por la App de TV Azteca Deportes y por la página web aztecadeportes.com. Con ello, no podría empezar de mejor manera el fin de semana futbolero con el ya tradicional Viernes Botanero.

Todos hacemos la Marea Morada 🌊



🔘 2⃣✖️1⃣ para estudiantes en todas las zonas.

🔘 PRECIO ESPECIAL de $49.00 pesos en boletos para mujeres y niños.



🎟️ Taquillas de El Encanto y Plaza Acaya pic.twitter.com/T2tNu0h4yx — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) September 18, 2025

Cabe destacar que, con la fecha que iniciará mañana da comienzo a la segunda mitad de certamen mexicano y los clubes tendrán que apretar en busca de meterse a los primeros puestos de la clasificación general. De momento, los cuatro implicados de nuestra cartelera están fuera de liguilla, pero un triunfo el día de mañana cambiaría totalmente su perspectiva en el Torneo Apertura 2025.