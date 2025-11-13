El jugador mexicano que en sus equipos es estrella y goleador, pero en la Selección no da una

Carlos “Charly” Rodríguez es el jugador que en sus equipos es estrella y hasta goleador, pero en la Selección Mexicana no da los mismos resultados, pues registra pésimos números desde que debutó con “la mayor”. Por lo anterior, Javier Aguirre lo descartó para la Fecha FIFA de noviembre, formando parte de las 3 grandes ausencias contra Uruguay y Paraguay .

“Charly” es canterano de Rayados de Monterrey, club que perderá a Sergio Ramos por algo que nadie se esperaba , donde disputó 141 partidos y marcó 7 tantos durante 5 temporadas. En ese inter, fue prestado al Toledo de España, donde también marcó en 3 ocasiones en 30 partidos disputados, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

@charlyrdz Carlos Rodríguez solo suma una asistencia con la Selección Mexicana

El mediocampista fue fichado por Cruz Azul a principios de 2022 y recientemente renovó contrato hasta 2029, lo que comprueba lo importante que es para el club. Con los celestes, el jugador de 28 años suma 11 goles y 24 asistencias en 166 partidos jugados en la Liga BBVA MX, Concachampions y Legues Cup.

Los números de Carlos Rodríguez que confirman que en la Selección no da una

El canterano de Rayados inició con el pie derecho su paso por la Selección Mexicana, pues fue convocado por primera vez para la Fecha FIFA de marzo de 2019 para enfrentar a Chile, pese a que solo tenía 15 partidos en Primera División.

Ello le valió a Rodríguez a ser contemplado para el equipo Sub-23, con el que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 bajo el mando de Jaime Lozano. Sin embargo, sus números con el cuadro tricolor son pobres, lo que confirma que es un jugador de equipo y no de selección.

El jugador de 28 años solo tiene una asistencia en 60 partidos disputados con la Selección Nacional de México en todas las competiciones. Carlos había sido un jugador recurrente en las convocatorias, pero en la de noviembre quedó fuera, hecho que pondría en riesgo su lugar en el Mundial 2026.