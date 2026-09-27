Nahuel Guzmán apunta a ampliar su legado con Tigres y se encamina a jugar 600 partidos en la Liga BBVA MX: “Es el más grande que hemos tenido”

Nahuel Guzmán pasaba uno de sus mejores momentos de su carrera en 2014. Estaba consolidado como el arquero titular de Newell's Old Boys desde hace cuatro años y apenas un año antes, en 2013, había llegado a las semifinales de la Copa Libertadores con el cuadro rosarino, de la mano de Gerardo Martino, futuro DT de la Selección Argentina y de México.

En ese momento, llegó la llamada de Tigres. El Patón Guzmán cambió ese momento de estabilidad por uno de los proyectos deportivos más ambiciosos en el continente americano: el de la oncena regiomontana. Casi 12 años y 550 partidos después de aquella decisión, el guardameta argentino es un emblema del equipo regio y se acerca a los 600 partidos jugados en la Liga BBVA MX, cifra que sólo 14 futbolistas en la historia han alcanzado.

Es el más grande que hemos tenido”, comenta Joel, aficionado de Tigres, previo al juego vs Puebla de la jornada 10. “Es más grande que Tomás Boy, por los títulos, por el tiempo que ha estado aquí. No le falta nada por ganar”

El legado de Guzmán es inigualable con el cuadro regio. Registra 10 títulos, incluidos seis de Liga MX y uno internacional, el de la Concachampions 2020. Éste último le permitió a Tigres jugar el Mundial de Clubes de ese año en el que llegó a la final vs el Bayer Múnich, instancia en la que Tigres ha sido el único club mexicano que ha diputado el partido por el trofeo.

Se prevé que Guzmán alcance los 558 partidos jugados si disputa todos los partidos restantes del Apertura 2026 y que esa cifra se amplíe si juega la Liguilla, siempre y cuando Tigres califique. Esa cifra se ampliaría aún más si se extiende su estadía con el club. El Patón cumplió 40 años en febrero pasado.

El liderazgo que tiene Nahuel sólo se compara con el de Tomás Boy. Vi jugar a los dos y ambos tiene ese empuje con el equipo”, añade Raúl, otro aficionado de Tigres en las afueras del estadio Universitario.

¿Quiénes son los futbolistas que han jugado 600 partidos en la Liga BBVA MX?

La lista de los jugadores que han disputado al menos 600 partidos en la Liga BBVA MX se extiende a 14 futbolistas. Ellos son:

-Óscar "Conejo" Pérez partidos jugados)

-Oswaldo Sánchez

-Benjamín Galindo

-Juan Pablo "Chato" Rodríguez

-Rodrigo "Pony" Ruiz

-Adolfo Ríos

-Miguel España

-Alfonso Sosa

-Antonio Nelson "Sinha"

-Cristóbal Ortega

-Israel López

-Carlos Adrián Morales

-José de Jesús Corona

-Julio César "Cata" Domínguez

¿Cuántos partidos le faltan a Nahuel Guzmán para alcanzar los 600 juegos jugados en México?

A Nahuel Guzmán le faltan 49 partidos para alcanzar los 600 partidos jugando en México, teniendo en cuenta que jugó vs Puebla, en la jornada 10 del Apertura 2026, su partido 651 en México.