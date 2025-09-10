El MAPA que necesitas para saber fechas y el calendario oficial del Mundial 2026

La FIFA puso a la disposición el mapa del Mundial 2026, a fin de que los aficionados tengan a la disposición el calendario oficial para saber las fechas en las que jugará su Selección, así como la sede que le tocará. Será hasta el 5 de diciembre cuando se den a conocer cómo quedarán conformados los Grupos. Por lo tanto, ya pueden adquirir el boleto más barato, cuyo precio es de 1,000 pesos .

El Mundial 2026 será inigualable, pues por primera vez se realizará en 3 países simultáneamente, los cuales albergarán a 48 Selecciones en lugar de 32, como se instauró en Francia 1998. Además, el Estadio Azteca (ahora Banorte), que sufre una amenaza su remodelación por algo inesperado , se convertirá en el primer inmueble en albergar 3 justas internacionales.

FIFA En el mapa del Mundial 2026 se podrán consultar el día de los partidos y las sedes donde se llevarán a cabo

Así se conforma el mapa para consultar el calendario oficial del Mundial 2026

En el mapa de la FIFA los aficionados podrán consultar qué partidos se disputarán en las 16 ciudades sedes, entre México, Canadá y Estados Unidos, así como a fecha en la que serán. El torneo más importante de futbol arranca el jueves 11 de junio con el partido inaugural que sostendrá la Selección Mexicana ante un rival por confirmar en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Las emociones en el país azteca no paran ahí, pues Guadalajara, Jalisco, albergará el segundo duelo del Mundial entre las 2 Selecciones restantes que conformarán el Grupo A, donde se encontrará la Selección de México.

La Fase de Grupos del Mundial 2026 culminará el sábado 28, para un día después dar paso a la ronda de Dieciseisavos de Final y posteriormente los Octavos de Final, que inician una semana después; es decir, el sábado 4 de julio.

Los Cuartos de Final se jugarán del jueves 9 al sábado 11 de julio. Mientras que la Semifinal el martes 14 y miércoles 15. Entretanto, el partido que definirá al tercer lugar del torneo será el sábado 18 del mismo mes.

El Mundial 2026 concluirá el domino 19 de julio con la ceremonia de clausura y el partido de la Gran Final que se llevará a cabo en el Stadium Nueva Jersey, en Nueva York. Cabe destacar que aún faltan por confirmar horarios y el mapa se puede consultar más a fondo en la página web de la FIFA.