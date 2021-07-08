El máximo goleador de México en la historia de la Copa Oro

La Selección Mexicana se estrena este sábado en la Copa Oro ante Trinidad y Tobago. Son varios futbolistas que han brillado en este torneo internacional con la Selección Azteca, y son dos los que se distinguen como sus máximos goleadores Luis Roberto Alves Zague y Andrés Guardado con 12 anotaciones.

El exjugador de América y Necaxa fue autor de la máxima cifra de goles en la historia de la Copa Oro y de la mayor cantidad de goles anotados por un jugador azteca en un solo partido del certamen con siete. En aquella ocasión México derrotó 9-0 a Martinica.

Por su parte, el Principito sigue en activo con México, ha anotado los mismos 12 goles en los 20 duelos disputados en el certamen. El actual jugador del Betis es el único que puede superar a Zague como el máximo goleador de México en la Copa Oro.

Donovan, el goleador histórico

Pero el mayor anotador en la historia de la Copa Oro no es mexicano, ese lugar lo ocupa nada más y nada menos que Landon Donovan, el futbolista estadounidense llegó a disputar 34 encuentros para dejar su marca en 18 anotaciones.

México inicia su camino en la Copa Oro este sábado 10 de julio, la escuadra dirigida por Gerardo "Tata" Martino ha jugado frente a Trinidad y Tobago en 23 ocasiones y registra 15 victorias, 5 empates y tres derrotas. El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue en octubre de 2019 con triunfo de la Selección Azteca.

Para la segunda jornada de la competencia, el combinado nacional chocará ante Curazao. El miércoles 14 de julio, el Estadio Cotton Bowl será sede del partido. La última vez en la que La Selección Azteca jugó contra el representante de la isla del Caribe fue en la Copa Oro de 2017, edición en la que México y Curazao también compartieron sector.

Te puede interesar: Por cuarta ocasión Brasil y Argentina en una final de Copa América.

Recuerda que podrás disfrutar de la Copa Oro a tráves de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.