La inteligencia artificial predice cuál será el mejor Mundial de México en su historia: año y resultado

La Selección Mexicana viene de dejar un destacado papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras sumar 5 partidos en la competencia. El equipo de Javier Aguirre logró empatar el récord que México tuvo en el Mundial de 1986. Por lo que la pregunta ahora es si el equipo nacional podrá llegar más lejos en las siguientes ediciones mundialistas.

Para ello hemos consultado a la IA de Gemini sobre cuál podría ser el mejor Mundial de México. Así como el resultado que obtendrá en dicho torneo para catalogarlo como el más importante en la historia del balompié nacional. La respuesta que nos dio te va a sorprender.

La Selección Mexicana llegó al quinto partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|X: Mi Selección MX

Cuál será la mejor Copa Mundial de la FIFA™ de México, según la IA

Para la IA de Gemini el mejor Mundial para México será en el Mundial del 2030 que se disputará en Portugal, Marruecos y España. En ese sentido, Rafa Márquez hará historia dentro del combinado nacional para poder gestar un torneo que será irrepetible. Ya que el resultado que tendrá, según la IA, será que México terminará en el cuarto lugar.

Los argumentos de la IA consisten en que la Selección Mexicana tendría un talento joven ya consolidado que tendrá a la Copa Mundial de la FIFA 2030™ como el escenario perfecto para dejar su mejor exhibición. Por lo que podemos pensar en jóvenes talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas y Armando González dejando un histórico campeonato para el país.

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La IA predice la llegada de varios futbolistas mexicanos a Europa

Un punto interesante que nos brindó la respuesta de la IA es que considera que habrá una serie de fichajes importantes en la Liga BBVA MX provenientes de Europa. Por lo que dicho asentamiento en ligas de primer nivel será un determinante importante para que México pueda contar con un buen papel en el siguiente Mundial.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

Tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dentro de los jugadores que pueden dar el salto al Viejo Continente se encuentran Gilberto Mora, Armando González, Brian Gutiérrez, Raúl Rangel o Israel Reyes. Los cuales han llamado la atención de ligas como las de España, Italia, Alemania e Inglaterra.