El mensaje de Fernando “Tano” Ortiz para pedirle perdón a los aficionados de Santos

Los Guerreros de Santos Laguna cayeron en partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX en contra de los Gallos Blancos de Querétaro por 1-2 en el Territorio Santos Modelo.

El duelo lo iniciaron ganando los dirigidos por Fernando Ortiz gracias a la anotación de Ramiro Sordo al minuto 37, sin embargo, en el segundo tiempo fueron empatados y remontados con anotaciones de Pablo Barrera y Franco Russo al 48’ y 82’.

“Hoy voy a hacer algo diferente respecto a lo que venimos haciendo normalmente, la verdad me pega muy profundo, hoy tengo una tristeza muy grande personalmente, estar en casa y de las formas que suceden las cosas me duele, quiero pedirle perdón a la afición, pedirle perdón a la gente que viene a disfrutar de su equipo y yo soy el responsable de que no puedo darles esa alegría”, comentó con mucha tristeza Fernando Ortiz sobre el momento que vive Santos Laguna.

Santos último de la tabla general del Clausura 2025

Tras la derrota sufrida ante el Querétaro los Guerreros se mantienen en el último puesto de la tabla general con 7 puntos en 15 jornadas disputadas y con una diferencia de goles de -15; en caso de que ganara las últimas dos jornadas solo podrían llegar al lugar 17 en caso de que Puebla no sumará unidades.

“Muy pocas veces me han visto de esta forma como estoy, siempre saludo y tengo buena energía, pero hoy me pegó y me pegó mal. Vuelvo a decirles, finalizando el campeonato veremos qué sucede, pero quiero mucho a la institución y cuando hay amor a la institución pega mucho más que cuando sucede en otro tipo de situaciones”, añadió el Tano Ortiz sobre su futuro en el banquillo de los Guerreros de Santos Laguna.

