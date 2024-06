El mensaje de Martín Anselmi que está ilusionando a los aficionados de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul regresó a la actividad luego del subcampeonato conseguido la campaña anterior al caer en la final frente a las Águilas del América. El equipo celeste reportó hace algunas semanas en las instalaciones de La Noria luego de 17 días de vacaciones y ahora preparará el Apertura 2024, segundo torneo que contarán con el técnico argentino Martín Anselmi en el banquillo.

Te puede interesar: Cruz Azul presenta su nuevo uniforme de cara al Apertura 2024

Martín Anselmi se ha convertido en un símbolo para los aficionados de Cruz Azul luego de la gran temporada que realizaron la campaña anterior donde los cementeros llegaron a la final del torneo frente a las Águilas del América con una plantilla muy limitada.

Ahora ya con dos refuerzos anunciados y trabajando en la pretemporada del equipo, en La Noria preparan su participación en la Copa Fundadores, duelo amistoso frente al América de Cali el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca y el entrenador celeste le envió un mensaje a sus aficionados previo a este compromiso en el que invita a la gente al estadio y les recuerda que ese será el primer compromiso en el que portarán su nuevo uniforme.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.



Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.