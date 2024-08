El mensaje que mandan en Cruz Azul al Mazatlán, su próximo rival en la Leagues Cup

Uno de los equipos mexicanos que sigue con vida en el torneo entre clubes norteamericanos y mexicanos es Cruz Azul que sigue avanzando en la Leagues Cup y consiguió su pase a los Octavos de Final del torneo luego de derrotar en penaltis Orlando City como visitante. Tras un partido en el que tanto el conjunto de la MLS como el mexicano tuvieron opciones de abrir el marcador, el cero se mantuvo hasta la ronda de los once pasos donde los dirigidos por Martín Anselmi fueron mejores y de la mano de dos disparos atajados por el guardameta Kevín Mier, los celestes avanzaron a la siguiente ronda.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial da a sus favoritos para los Octavos de Final en la Leagues Cup 2024

Tras su pase a la ronda de los mejores 16 del torneo, en el conjunto cementero aprovecharon para hablar de su próximo rival y el entrenador de la Máquina aseguró que será un partido totalmente diferente comparado con los últimos tres al ser un equipo mexicano el rival después de enfrentar solamente a clubes de la MLS.

“Nos toca un rival de la Liga MX, que conocemos más, el martes y lo más importante es poner el foco en el rival ahora, jugamos con mucha humedad, hay que recuperar bien y nos toca seguir adelante, sabemos lo que nos propusimos antes de venir a Estados Unidos, sabemos que no va a ser fácil y cada partido tendrá su propia historia, nos toca pensar en Mazatlán pero siempre juntos”, mencionó Martín Anselmi tras la victoria de Cruz Azul.

Tano Ortíz convenció a Luis Romo de fichar con Cruz Azul

Luis Romo fue uno de esos refuerzos que ilusionó a la gente con su regreso luego de ser uno de los artífices de la novena y a pesar de que se ha ganado el corazón de los celestes con sus actuaciones y ha convencido a Martín Anselmi de tenerlo como titular indiscutible, Romo estuvo cerca de no regresar a la escuadra cementera; sin embargo, confesó que fue Fernando Ortíz el que terminó convenciéndolo de dejar Rayados de Monterrey.

“Tengo negociación avanzada para renovar con Monterrey, me marca ese día en la noche el representante y me dice ya estás vendido a Cruz Azul, y yo le digo pues a ver quién se va porque yo no me voy, no porque no quiera pero no son las formas, para mí no he hablado con nadie, al día siguiente me marca el Tano y me dice que no va a contar conmigo”, mencionó Luis Romo en un podcast hace algunos días.

Por otro lado Luis Romo también comentó que agradeció la honestidad del “Tano” de expresarle que no contaba con el mediocampista y ayudarle a tomar una mejor decisión de regresar a Cruz Azul.

“Yo ahí dije es diferente que te digan quédate y compite o no cuento contigo, la verdad que muy bien del Tano que fue franco conmigo, que un entrenador te marque te diga que no voy a contar contigo, la directiva me dijo que ya no estaba el plan de renovación, el futbolista tiene que entender que esa es la vida del futbolista”, puntualizó.

Por ahora Luis Romo y Cruz Azul se medirán este viernes al Orlando City buscando los octavos de final de la Leagues Cup.