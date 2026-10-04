ESCALOFRIANTE! Mexicano fulmina a su rival estadounidense con brutal patada dentro de la jaula de UFC 332

Puede que Imanol Rodríguez fuera el peleador más pequeño dentro de la jaula en UFC 332, pero cuando comenzó a intercambiar golpes dejó claro que el tamaño no sería un obstáculo. El mexicano subió el ritmo desde los primeros minutos y terminó encontrando en sus piernas el arma que necesitaba para conseguir una de las victorias más contundentes de su carrera.

En Salt Lake City, Utah, Rodríguez enfrentó al estadounidense Alden Coria dentro de la división de peso mosca. El mexicano llegó con una marca perfecta de 7-0 y seis triunfos por nocaut, mientras que su rival presumía un récord de 13-3-0.

La diferencia física era evidente. Coria tenía una ventaja de aproximadamente 10 centímetros en alcance, pero Rodríguez consiguió meterse constantemente en la distancia corta para castigar con combinaciones rápidas de puños.

Desde el arranque, ambos intercambiaron jabs y fintas mientras buscaban descubrir los espacios del rival. Rodríguez tardó poco en tomar la iniciativa. Sus combinaciones obligaron a Coria a retroceder y comenzaron a convertir el octágono en territorio mexicano.

El estadounidense intentó responder con un uppercut y después buscó atacar las piernas. Rodríguez leyó el movimiento, interceptó la patada y respondió con golpes que terminaron llevando a Coria contra la lona.

Imanol Rodríguez convierte una patada al cuerpo en un nocaut brutal

Rodríguez siguió presionando. Cuando la distancia se reducía, el mexicano soltaba ráfagas de golpes y obligaba a Coria a cubrirse. La defensa del estadounidense comenzó a abrir espacios y Rodríguez encontró entonces el camino para cerrar la pelea.

Con menos de dos minutos por disputar en el primer asalto, el mexicano lanzó una potente patada directa al cuerpo.

Rodríguez mejora su récord a 8-0.|Rob Gray/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Coria intentó bloquearla, pero el impacto entró con precisión. El estadounidense cayó de espaldas sobre la lona y Rodríguez no desperdició la oportunidad. El mexicano se lanzó sobre él para completar el trabajo con golpes en el suelo hasta que el combate terminó.

La victoria confirmó algo que Rodríguez ya había mostrado en sus siete peleas anteriores. Su poder no depende únicamente de los puños.

El mexicano llegó a UFC 332 invicto y salió de Salt Lake City con otro nocaut en su récord, esta vez construido con una combinación de presión, velocidad y una patada al cuerpo que encontró el momento exacto para apagar la pelea.