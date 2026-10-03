De la carpintería al octágono de la UFC: La historia del talentoso prospecto mexicano Imanol Rodriguez

El olor de la madera, el ruido de las herramientas y las horas de trabajo forman parte de una vida que Imanol Rodríguez no dejó atrás cuando entró al mundo de las artes marciales mixtas. Antes de que su nombre apareciera en UFC, antes de caminar por un pasillo rumbo al octágono y escuchar a miles de personas gritar por él, el peleador de Ensenada aprendió otro oficio.

La carpintería le enseñó a trabajar con las manos. También a entender que una jornada no termina porque aparezca el cansancio.

Imanol trabajó en un taller junto a uno de sus mejores amigos, Martín, quien le enseñó buena parte de lo que sabe de ese oficio. En aquel momento no estaba construyendo una carrera dentro de UFC. Estaba aprendiendo a ganarse la vida, una habilidad que años después terminaría siendo fundamental para tomar una de las decisiones más arriesgadas de su vida.

El oficio que le quitó el miedo al fracaso y su ascenso

En entrevista para Azteca Deportes, el peleador mexicano de la UFC habló sobre cómo el saber trabajar con sus propias manos le dio la libertad de apostarlo todo en el deporte de contacto sin el temor de quedarse sin nada.

"Personalmente me ayudó a decir: ¿De qué tienes miedo? Si sabes hacer otras cosas'. Entonces, tírale a todo y apuéstale a todo, que a final de cuentas tienes a dónde volver. Esa ha sido la gran ayuda del trabajo, ser un chamaco que sabe trabajar y que no se va a morir de hambre", confesó el atleta bajacaliforniano.

La posibilidad de que su carrera en el octágono no despegara nunca estuvo en la mente de Imanol Rodríguez. El peleador, dueño de un imponente récord invicto de siete victorias, seis de ellas por nocaut, tiene clara su mentalidad frente al riesgo y por ello nunca tuvo un plan B. “No lo pensé. Mucha gente me dice: ‘¿No tienes miedo a perder?’. No tengo miedo a que pase algo negativo porque no ha pasado. Ya que pase voy a saber qué hacer. Mucha gente va por la vida sin atravesar barreras por el miedo a qué va a pasar”

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Un debut soñado frente al público mexicano

Esa misma mentalidad arrolladora y frontal fue la que le valió conseguir un contrato en la máxima empresa de las artes marciales mixtas. Su primera presentación oficial fue nada menos que en casa, frente a un público eufórico, el pasado 28 de febrero de 2026 durante un evento de UFC Fight Night en la Arena CDMX

"Cuando iba pasando ese pasillo, hermano... de 'lo logré'. O sea, ya se me querían salir las lágrimas. Imagínate voltear arriba y que esté un estadio lleno gritando tu nombre", relató el peleador sobre esos instantes de catarsis.

"Fue un momento único y me quedo muy contento con solamente esa caminata porque trabajé mucho por ese momento. No hay la menor duda de que sentimentalmente lo merecía, pero todavía tenía que pasar por un oponente duro, que era Kevin".

Imanol demostró el poder de sus puños, al derrotar al peruano Kevin Borjas por la vía del nocaut técnico en el segundo asalto, deteniendo el cronómetro a los 4:21 minutos y levantando de sus asientos a los miles de aficionados presentes.

Para el mexicano, la euforia del triunfo vino acompañada de una madurez inmediata para aterrizar el momento: "Ya después de ganar, lo único que hice fue sentarme, estar ahí con mi familia y saber que solamente era un escalón más, solamente fue eso".

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Imanol “Himan” Rodriguez(6-0) vs “El Gallo Negro” Kevin Borjas(10-4)



UFC Mexico: Kavanagh vs Moreno



February 28th 2026 pic.twitter.com/WAocaS2CEK — Underrated Tribal Chief (@CombatUTC) October 2, 2026

Ensenada: La mina de talento que exige valentía

El peleador de peso mosca no olvida sus raíces. Para él, su tierra natal es una auténtica cantera de atletas donde, junto a figuras como Isaac del Toro (también originario de Ensenada), se han encargado de representar al deporte mexicano de gran manera en los escenarios internacionales más importantes; sin embargo, reconoce lo difícil que es trascender si no se asume el riesgo de dejar la zona de confort

"Ensenada es una mina. Lo difícil es tener la valentía de salir. Da un montón de miedo dejar todo y tener que volver a empezar de cero. Por eso hay muy pocas personas que se dan a conocer, porque hay muy pocas oportunidades. Los mejores tienen que salirse solos, ir a perrearle a otro estado, a otro país, para luego volver", reflexionó.

Con la exposición mediática que ha ganado últimamente, Rodríguez busca ser un ejemplo para los más jóvenes de su ciudad, motivándolos a buscar apoyo real en quienes impulsan el talento local y a no detenerse ante las limitantes de su entorno.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la próxima pelea de Imanol Rodríguez en UFC?

Tras superar una lesión que lo alejó varios meses de la actividad, el talento bajacaliforniano está listo para volver a subir al octágono y poner en juego su calidad de invicto (7-0). El mexicano se medirá ante Alden Coria en la categoría de peso mosca (125 libras).

Este esperado enfrentamiento formará parte de la espectacular cartelera de UFC 332, programada para disputarse este sábado 3 de octubre de 2026, teniendo como sede la ciudad de Salt Lake City, Utah y que podrá seguirse en México por Paramount +.

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La actividad en el octágono estará dividida de la siguiente manera: comenzará con las primeras preliminares a las 14:00 horas, seguida de los combates preliminares a las 16:00 horas, dejando el escenario listo para las grandes peleas de la cartelera estelar en punto de las 18:00 horas (hora del centro de México).

Si no quieres perderte ningún detalle de su esperado regreso y buscas dónde ver en vivo y gratis la próxima pelea de Imanol Rodríguez, la transmisión oficial de toda la función estará disponible para los aficionados a través de la señal de Paramount+.

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