México vs. Chequia: quién es el árbitro argentino elegido para la última fecha del Grupo A
La Selección Nacional de México juega ante República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con árbitro argentino
México se enfrenta a Chequia este miércoles 24 de junio por la jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre ya se aseguró el primer puesto pero aún así buscará darlo todo para dar una buena imagen de cara a los 16avos de final en el Estadio CDMX. Y un árbitro argentino impartirá justicia en ese duelo.
Con transmisión gratis de México - Chequia por la app, el equipo del “Vasco” Aguirre juega ante los europeos buscando seguir puliendo detalles. Para ese duelo el árbitro designado es el argentino Yael Falcón Pérez.
¿Quién es Yael Falcón Pérez, el árbitro argentino para México - Chequia?
Yael Falcón Pérez nació en Buenos Aires en 1988 y dirige en la Primera División argentina desde 2019. Además, es FIFA desde 2022, razón por la que ya dirigió superclásicos de Boca - River, Copa América, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, entre otros torneos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Ni la Brasil de Pelé pudo lograrlo: Países Bajos rompe un récord histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- OFICIAL: joya de Chivas deja el club tras nueve años y se suma a Cruz Azul para el Apertura 2026
- OFICIAL: La mexicana Katia Itzel García será la silbante para el Países Bajos vs Túnez del Mundial 2026
El silbante argentino estudió para ser profesor de Educación Física y trabajó como guardavidas. Gracias a eso en 2017, durante un partido de Primera C, un futbolista sufrió convulsiones tras un choque de cabezas y Falcón Pérez ayudó a salvarle la vida con maniobras de primeros auxilios.
El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.