México vs. Chequia: quién es el árbitro argentino elegido para la última fecha del Grupo A

México se enfrenta a Chequia este miércoles 24 de junio por la jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre ya se aseguró el primer puesto pero aún así buscará darlo todo para dar una buena imagen de cara a los 16avos de final en el Estadio CDMX. Y un árbitro argentino impartirá justicia en ese duelo.

Con transmisión gratis de México - Chequia por la app, el equipo del “Vasco” Aguirre juega ante los europeos buscando seguir puliendo detalles. Para ese duelo el árbitro designado es el argentino Yael Falcón Pérez.

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¿Quién es Yael Falcón Pérez, el árbitro argentino para México - Chequia?

Yael Falcón Pérez nació en Buenos Aires en 1988 y dirige en la Primera División argentina desde 2019. Además, es FIFA desde 2022, razón por la que ya dirigió superclásicos de Boca - River, Copa América, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, entre otros torneos.

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El silbante argentino estudió para ser profesor de Educación Física y trabajó como guardavidas. Gracias a eso en 2017, durante un partido de Primera C, un futbolista sufrió convulsiones tras un choque de cabezas y Falcón Pérez ayudó a salvarle la vida con maniobras de primeros auxilios.

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El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

