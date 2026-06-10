El motivador consejo de Julio César Chávez a la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “No bajen los brazos”

La Selección Mexicana de futbol tiene una gran prueba por delante en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, toda la afición mexicana espera un gran papel del combinado mexicano, y no se conformarán con que en esta ocasión se llegue a octavos de final. Y es que, la selección mexicana no ha podido pasar de octavos de final desde 1986 donde fueron eliminados en cuartos de final por la selección de Alemania Federal.

A lo largo de su historia, la selección mexicana ha tenido sus mejores resultados cuando ha sido anfitriona de la Copa del Mundo y en esta ocasión se espera lo mismo, un desempeño que quede marcado para la historia. Sobre esta línea y tratando de motivar a los jugadores el cuerpo técnico de la selección les ha llevado a distintas figuras del deporte mexicano que han triunfado. Uno de los invitados especiales para este cometido fue Julio César Chávez, considerado por mucha gente como uno de los mejores pugilistas de México y el Mundo, conquistó 6 títulos mundiales en tres divisiones distintas de peso.

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¿Qué le dijo Julio César Chávez a la Selección Mexicana?

Lo primero que mencionó Julio César Chávez fue que él confía plenamente en que llegarán más allá del quinto partido… “Escucho muchas cosas sobre llegar al quinto partido, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos”, dijo Chávez; además, también habló acerca de la “obediencia” que deben tener hacia Javier Aguirre. “Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado. Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”.

¿Cuándo debuta México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La selección mexicana debuta el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, dando inicio de esta manera a la fiesta mundialista.

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