Por qué no juega hoy Giuliano Simeone en la final del Mundial 2026

Este domingo en la ciudad de Nueva York, España y Argentina están luchando por la definición del torneo que otorgará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En este sentido, una situación que sorprendió a la fanaticada sudamericana fue la ausencia de Giuliano Simeone en el equipo inicialista. ¿Qué pasó?

Simeone fue, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más importantes de la Albiceleste en lo que fue el cotejo ante los ingleses. Su trabajo fuerte en el campo permitió que su selección no dejara ventajas.

Por tal motivo y con la idea de realizar movimientos estratégicos, el entrenador Lionel Scaloni no habría considerado alinearlo en el equipo que afronta los primeros minutos de juego.

Es importante añadir que el futbolista del fútbol europeo no tiene ningún tipo de molestias físicas que le impidan estar ausente en este trascendental compromiso. Por este motivo, es posible que tenga actividad en el complemento y cuando las situaciones de partido lo requieran.

¿Qué futbolista tomó el lugar de Giuliano Simeone en el campo?

En el dibujo táctico proporcionado por Scaloni para la final, el adiestrador sudamericano alineó a Rodrigo De Paul, jugador fundamental para el mediocampo de este combinado nacional.

El Motorcito es un emblema de Argentina y por ello servirá como una de las fichas claves para la dominación de pelotas ofensivas con la idea de que pueda hacer daño contra la portería defendida por Unai Simon.

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