VIDEO que nadie vio de Memo Ochoa despidiéndose de la cancha antes del partido: fue sublime

El guardameta salió a la cancha antes del partido ante Chequia.|Captura de pantalla

Memo Ochoa ya es historia a nivel internacional al ir a su sexta Copa Mundial de la FIFA™ y disputar su cuarta justa veraniega en lo que fue la victoria de la Selección Mexicana 3-0 sobre Chequia. Pero lo que casi nadie vio fue del momento despidiéndose de la cancha del Estadio Ciudad de México. Así fue la emotiva narración de Christian Martinoli tras el despeje largo del arquero y las lágrimas de Javier Aguirre.

Antes del arranque del partido entre México y Chequia, Ochoa saltó a la cancha para darle un último vistazo y despedirse de la cancha que lo vio debutar con el América a principios de febrero de 2004. Asimismo, saludó a la afición que se dio cita al tercer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, justa en la que el equipo azteca hizo historia al ganar sus 3 duelos, un hecho histórico.

El último baile de Memo Ochoa

El canterano del América vivió una noche de ensueño al jugar los minutos finales contra Chequia, justos para participar en el tercer gol, pues el tanto de Álvaro Fidalgo surgió de un saque largo de meta de Ochoa, quien festejó con euforia lo que fue su último gol con la Selección Mexicana.

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Lo que es cierto es que después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el guardameta se retira de la Selección Mexicana y muy posiblemente del futbol, ya que en una entrevista que le hizo la FIFA mencionó que su rumbo era el equipo azteca y, sin él, ya no le ve sentido a seguir en el deporte.

Memo Ochoa, un histórico del futbol mundial

Paco Memo entra en una selecta lista junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, solo que el guardameta tiene un asterisco y ese es que acudió a 6 Copas Mundiales de la FIFA™, pero realmente jugó 4. En comparación con el argentino y el portugués, los cuales juegan desde Alemania 2006.