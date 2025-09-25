El partido de las Chivas del Guadalajara que transmitirá TV Azteca

Las Chivas del Guadalajara tomaron un respiro tras su triunfo ante los Rayos del Necaxa a media semana y buscarán hilar triunfos en una edición más del Viernes Botanero. TV Azteca Deportes transmitirá la visita del conjunto tapatío al Estadio Cuauhtémoc para verse las caras con la Franja del Puebla.

Como ya es tradición, TV Azteca Deportes trae los mejores eventos deportivos y uno de los cuatro grandes del futbol mexicano se podrá ver por nuestras pantallas. Los pupilos de Hernán Cristante recibirán al Rebaño Sagrado el viernes 26 de septiembre en punto de las 21:00 en un duelo trascendental para ambos clubes en busca de sus respectivas aspiraciones en el Torneo Apertura 2025.

¿Cómo llegan los clubes a este partido?

Para este compromiso de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025, el Puebla de Cristante viene de igualar a dos tantos en casa con los Tuzos del Pachuca y se mantiene en el último lugar de la clasificación general con cinco unidades, por lo que es vital que saque puntos en casa ante las Chivas para aún soñar con un posible play-in.

Del otro lado, el conjunto de Verde Valle sacó las tres unidades en Zapopán tras su triunfo 3-1 sobre los Rayos del Necaxa en el regreso de Fernando Gago a suelo tapatío. Con el triunfo, Chivas tiene 11 puntos y un posible triunfo en nuestra cartelera de Viernes Botanero los metería de lleno a la lucha por el play-in y en mejor caso por un puesto de liguilla directa.

Así que ya lo sabes, disfuta el Puebla vs Chivas del Guadalajara con el mejor equipo de transmisión en la señal de TV Azteca Deportes, por la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com .