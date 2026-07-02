Este es el PUNTO DÉBIL de Inglaterra que podría favorecer a México en los 8vos de final

La Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México, en donde el equipo de Javier Aguirre buscará continuar con su paso perfecto dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ante ello, existe un punto débil del conjunto inglés que Christian Martinoli expuso.

En un análisis que realizó en Los Protagonistas Extra por la pantalla de TV Azteca, Martinoli consideró que Jordan Pickford es el punto débil que tiene la Selección de Inglaterra. Al centrarse en lo que puede ofrecer cada futbolista inglés, el periodista manifestó que sigue el desempeño del portero en el Everton inglés y que puede mostrar tanto salvadas como errores: "Pickford tiene atajadas memorables, pero también algo te regala".

Christian Martinoli revela el punto débil de la Selección de Inglaterra

Martinoli consideró que Pickford es "de lo más discreto" que tiene el equipo de Tomas Tuchel. Además de que el factor altitud podría ser un factor que la Selección Mexicana puede tener a su favor.

Jordan Pickford es el punto débil de Inglaterra, según Martinoli

“La altitud es algo que Inglaterra no conoce y eso es un punto contra el portero que podría ser determinante” comentó Martinoli.

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El poderío ofensivo de México previo a su duelo ante Inglaterra la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana ha producido 8 goles en sus 4 partidos dentro de la justa mundialista. Encontrándose lejos de Francia que suma 14 goles en 4 partidos. Sin embargo, el promedio del cuadro mexicano le pone en la mitad parte alta de la tabla en el lugar 24 junto a Inglaterra.

México suma 9 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MEXSPORT

En ese sentido, la efectividad de México deberá ponerse a prueba ante una Inglaterra que recibió 3 goles en 4 partidos. Por lo que el papel de la dupla Raúl Jiménez y Julián Quiñones podría ser clave al sumar 5 goles a lo largo del torneo.

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