El Real Madrid pagaría 40 millones por una joya de 18 años

El mercado de fichajes ya tiene a uno de sus nombres que van a brillar y despertar el interés de los equipos importantes. Se trata de Christos Mouzakitis, el joven mediocampista del Olympiacos, de tan solo 18 años, se han convertido en el objetivo principal, para el Real Madrid y el Manchester United, luego de deslumbrar a con su talento en plena Champions League.

Su exhibición ante el propio cuadro merengue en la Champions League fue tan destacada que incluso recibió elogios del entrenador, Xabi Alonso. Esta actuación catapultó su cotización y expandió su lista de clubes interesados, que ahora incluye también al Milan, la Juventus y el Atlético de Madrid.

Te puede interesar: Con dos asistencias de Messi, Inter Miami conquista su primer campeonato de la MLS

Real Madrid preparía una oferta de 40 millones

El Olympiacos, consciente del ascenso, ha puesto una precio a su joya, alrededor de 40 millones de euros. Sin embargo, se espera que el club griego mantenga una postura dura, con la posibilidad de que esa cifra aumente de cara al mercado invernal de enero. Por su parte, la directiva madridista valora una oferta inicial cercana a los 30 millones.

El nacido en 2006 ha disputado 17 compromisos esta temporada, repartiendo dos asistencias y mostrando una madurez inusual para su edad. Su perfil de creación de juego tan joven y con proyección encaja a la perfección con la filosofía de renovación que busca el Real Madrid para su mediocampo, con la intención de emular a lo sucedió Arda Guller, pero el último caso de Endrick, podría poner en duda su contratación ya que el equipo español no buscaría tomar más riesgos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los eventos deportivos más importantes en Estados Unidos este fin de semana?