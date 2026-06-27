El récord que Argentina y Messi le quieren “robar” a México en el Mundial 2026

Argentina enfrentará este sábado a Jordania en lo que será su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero sin Lionel Messi, ya que se confirmó que no disputará el encuentro. No obstante, la Albiceleste le quiere robar el récord a México en el torneo que se juega en casa.

Al momento, la reciente campeona del mundo marcha invicta con dos triunfos y este sábado podría firmar su paso perfecto al derrotar a Jordania, selección más débil del Grupo J al sumar 0 puntos, por lo que hay altas probabilidades de que logre el mismo récord de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Argentina quiere ganar sus 3 partidos de la fase de grupos.|AFA - Selección Argentina

El partido entre Jordania y Argentina se disputará este sábado 27 de junio en punto de las 8 de la noche (hora centro de México) en el Estadio de Dallas, Texas.



Argentina 3-0 Argelia

Argentina 2-0 Austria

Argentina vs. Jordania.

TE PUEDE INTERESAR:



El récord de México en el Mundial 2026

México arrolló el Grupo A al derrotar a sus 3 rivales y sumar 9 puntos, algo histórico para el país, ya que nunca lo había conseguido en todas las ediciones en las que ha participado. Ello tiene ilusionada a toda una nación que espera que esta edición sea la buena y se llegue más allá del quinto partido (que ahora sería el sexto).

Pero la selección nacional no es la única con paso perfecto, pues este viernes Francia confirmó que será el rival a vencer tras golear 4-1 a Noruega y colocarse arriba de su grupo con 9 puntos.

Argentina puede ser la tercera selección con 9 puntos en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero para ello tendrá que vencer a Jordania, rival que en teoría luce a modo, aunque esta justa veraniega nos ha demostrado que no se puede demeritar a ningún equipo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y la Gran Final.