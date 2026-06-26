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¿Por qué no juega Messi en Argentina - Jordania? Scaloni lo confirmó en conferencia de prensa

El entrenador de Argentina confirmó la decisión sobre Leo Messi en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Por qué no juega Messi en Argentina - Jordania? Scaloni lo confirmó en conferencia de prensa

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos se preguntaban qué resultado haría enfrentar a España con Argentina, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y confirmó que Lionel Messi no jugará como titular en el partido de la “Albiceleste” contra Jordania en la fecha 3 del Grupo J de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así, Leo irá al banquillo de suplentes en este duelo.

Así como se compara a Messi con Mbappé en muchas cosas, el director técnico argentino aseguró que Leo va a ser suplente por una cuestión de rotación de equipo, de ya tener asegurada la clasificación en la primera posición. El DT quiere que jueguen los futbolistas que no vienen haciéndolo para que tengan rodaje.

Lionel Messi
Lionel Messi, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

¿Lionel Messi va a jugar contra Jordania? Esto dijo Scaloni

(Messi) va a jugar, seguramente el segundo tiempo. Hablé con él y la mejor decisión es que jueguen sus compañeros. Seguramente él juegue en el segundo tiempo, veremos cuántos minutos, es una buena posibilidad de que jueguen sus compañeros y también él”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR:

El calendario de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Martes, 16 de junio 2026 — Argentina 3-0 Argelia – Grupo J - Estadio Kansas City (Estados Unidos)
  • Lunes, 22 de junio 2026 — Argentina 2-0 Austria – Grupo J - Estadio Dallas (Estados Unidos)
  • Sábado, 27 de junio 2026 — Jordania v Argentina – Grupo J - Estadio Dallas (Estados Unidos)
  • Viernes, 3 de julio 2026 — Partido 86 – Argentina v 2º Grupo H - 16avos de final - Estadio Miami (Estados Unidos)

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