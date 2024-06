El récord que quería romper Giorgios Giakoumakis en la Liga BBVA MX

La Máquina de Cruz Azul presentó a su primer refuerzo de cara al Apertura 2024, se trata de Giorgios Giakoumakis, atacante griego de 29 años de edad que llega procedente del Atlanta United de la MLS y se convirtió en el primer jugador del país europeo en llegar al futbol mexicano e incluso bromeó en que tenía la ilusión de romper el mercado y ser el primer futbolista de su país en jugar en el balompié azteca.

“Quería romper el récord de ser el primer griego en el fútbol mexicano, por alguna razón no estaba abierto el marcado para jugadores griegos, pero espero que sean el primero de muchos que vengan a la Liga MX. El primer contacto que tuve fue con mi agente y una vez hablando, no tuve que convencerme, ’dije sí, está bien, que suceda’. Tuve una plática con Anselmi, mi agente y gente de la institución, de esa plática que duró como media hora, no tuvieron que convencerme, me hablaron del plan. Vi como estaba el armado de Anselmi y me gustó, estoy emocionado”, mencionó Giorgios Giakoumakis en conferencia de prensa.

Te puede interesar: ¿Final adelantada? Esto opinan en Italia sobre el próximo partido

Por otro lado, el mediocampista mexicano Andrés Montaño sería presentado en los próximos días, además que en la Noria se trabajar para tener un par de refuerzos más. Cruz Azul regresó a la actividad luego del subcampeonato conseguido la campaña anterior al caer en la final frente a las Águilas del América. El equipo celeste reportó hace unos días en las instalaciones de La Noria luego de 17 días de vacaciones y ahora preparará el Apertura 2024.

Estos son los números de Giorgios Giakoumakis, refuerzo de Cruz Azul

El conjunto cementero ya trabaja en la planeación de la plantilla para el siguiente torneo y aquí repasamos los números con los que llega al futbol mexicano.

Giorgios Giakoumakis de 29 años, nacido en Heraklion, Grecia mide 1.85 m y llegaría procedente del del Atlanta United de la MLS. El delantero europeo consiguió este año 5 goles en 11 partidos en la MLS, mientras que también sumó 3 asistencias y un 35% de participaciones en las jugadas de gol de su equipo.

En toda su carrera tiene una marca de 107 anotaciones en 286 partidos disputados, entre los que pudo jugar en clubes como: AO Platanias, AEK Atenas, OFI Creta, VVV, Venlo, Celtic (Escocia) y Atlanta United.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se confirma la gravedad de la lesión de Kylian Mbappé