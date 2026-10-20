El ‘refuerzo’ que tendría Pumas para el final del Apertura 2026

Buenas noticias para el Club Universidad Nacional en plena fase regular del Torneo Apertura 2026, José Juan Macías estaría muy cerca de regresar a la acción tras una lesión grave en la rodilla izquierda: ruptura completa del ligamento cruzado anterior del ligamento colateral medial y del menisco medial en un duelo frente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

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De acuerdo a información de FOX Deportes, Macías podría estar listo para el duelo contra la Franja del Puebla del próximo 30 de octubre en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Esteban Solari se le ha complicado sus opciones a la ofensiva tras la convocatoria de Robert Morales con Paraguay en la pasada Fecha FIFA, la expulsión de César Huerta, las molestias físicas de Alan Medina o la misma lesión de Macías desde el año pasado.

Último partido de J.J. Macías con Pumas

Fue el 8 de noviembre de 2025 cuando el ariete mexicano tuvo sus últimos minutos en una cancha profesional en un duelo lleno de goles entre Club Universidad Nacional y la Máquina Celeste de Cruz Azul. Justo ese cotejo fue el que desencadenó la acción entre Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla que ocasionó la lesión del arquero ecuatoriano.

Finalmente, los Pumas tendrán que encarar a media semana al club más enrachado del Apertura 2026; Santos Laguna en el Territorio Santos Modelo en un duelo que tiene suma importancia para ambos equipos en sus aspiraciones de liguilla y el fin de semana recibirán a los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario en uno de los cotejos más atractivos de esa fecha.