OFICIAL: Club América rendirá homenaje a LEYENDA del futbol mexicano

Guillermo Ochoa es sinónimo de americanismo y por ello, tendrá un homenaje por parte de las Águilas este domingo 25 de octubre en el duelo ante los Tuzos del Pachuca. El histórico arquero mexicano vivió sus últimos días como profesional hace unos meses en la pasada Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 y ahora, volverá al Estadio Banorte para recibir el aplauso de los aficionados mexicanos en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026.

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A través de las redes sociales, el América reveló la noticia: ''Están las historias que prevalecen, que dejan su huella y se cuentan de generación en generación. Sin embargo, cuando forman su legado a partir de la grandeza, se convierten en referentes... y EN LEYENDAS. Guillermo Ochoa: celebración a nuestro histórico. Nos vemos el domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte.'', destacó la cuenta de las Águilas en Twitter.

Leyenda azulcrema

Ochoa puede jactarse de haber jugado más de 400 partidos con el equipo de Coapa, cuatro títulos del equipo de sus amores y justamente se despidió de la Selección Nacional de México en el Estadio Banorte (casa de las Águilas) cuando ingresó en el segundo tiempo del duelo ante Chequia en la última jornada de la fase de grupos en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

Números con el América



424 partidos

525 goles recibidos

121 porterías en cero

Cerca de 38.250 minutos jugados

El ex jugador del Málaga de España ganó el Torneo Clausura 2025, el Campeón de Campeones 2025, la Liga de Campeones de la Concacaf 2006 y la Interliga 2008 defendiendo la playera de las Águilas. Finalmente, se espera una buena entrada en el duelo contra el Pachuca ya que el equipo va en primer lugar y es el homenaje de Ochoa.

