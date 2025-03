El Six Invitational 2025, un evento histórico para Rainbow Six

El Six Invitational 2025 pasó a la historia del escenario competitivo de Rainbow Six: Siege como el segundo evento de BLAST R6 Esports más visto de todos los tiempos. Con 16,2 millones de horas vistas, la competencia, realizada en el MGM Music Hall en Boston, EE. UU., registró un aumento del 24% en la audiencia en comparación con la edición anterior de este mismo campeonato, disputada en el Gimnasio de Ibirapuera en São Paulo, Brasil.

FaZe Clan fue la organización que se coronó como el equipo campeón del torneo y reafirmó la posición de Brasil como potencia de Rainbow Six Siege.

El evento también contó con un promedio de 132.000 espectadores siguiendo las transmisiones en vivo, un número 21% mayor que la edición de 2024. La Gran Final, entre FaZe Clan y Team BDS, tuvo un pico de 379.000 personas en línea al mismo tiempo. El éxito del SI 2025 fue tan grande que el canal oficial de Rainbow Six en Twitch alcanzó el primer lugar global de la plataforma.

¿Qué viene para Rainbow Six Siege?

R6 entrará en una nueva era, que será revelada el 13 de marzo en el Siege X Showcase. Un teaser presentado durante las finales del Six Invitational mostró algunos detalles de este gran cambio en la historia del juego, que incluye mejoras gráficas y de audio, un mayor enfoque en la jugabilidad táctica y nuevas formas de jugar. La transmisión será a partir de las 11:00 AM, hora de México, en el canal oficial de Rainbow Six Siege en Twitch.

Con la conclusión del Six Invitational 2025, la temporada de R6 eSports se prepara para su nuevo evento de inicio, el RELOAD, que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil. Este será el primer evento internacional de la nueva temporada competitiva.

