El terror de Francia: por qué España era el rival que quería evitar a toda costa en el Mundial 2026

La confirmación de los cruces de semifinales en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pone en alerta al cuerpo técnico de la Selección de Francia. El conjunto dirigido por Didier Deschamps logró avanzar de fase tras vencer con autoridad a Marruecos por 2-0 y ahora deberá enfrentar a España, su peor verdugo deportivo de los últimos años.

Historial de duelos entre Mbappé vs Lamine Yamal, ¿quién ganó más veces?|@k.mbappe/ @lamineyamal

Los números del historial general muestran que el combinado español domina el registro con 18 victorias sobre 13 triunfos franceses. Esta diferencia numérica se profundiza al analizar los torneos oficiales más recientes en el continente europeo, ya que España salió victorioso en los duelos directos celebrados entre 2024 y 2025. Los dirigidos por Luis De La Fuente eliminaron al cuadro galo en las semifinales de la Eurocopa 2024 con un marcador de dos goles contra uno en Múnich, posteriormente ambas selecciones se volvieron a enfrentar en los Juegos Olímpicos ese mismo año y también la victoria fue para el equipo español. Por último y siendo el antecedente más reciente, la tendencia desfavorable se repitió durante el mes de junio de 2025 en el marco de la UEFA Nations League. El equipo ibérico superó otra vez a Francia en un partido que finalizó con un marcador de 5-4 en Stuttgart.

TE PUEDE INTERESAR:



Francia vs España en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿quien llega mejor?

El duelo entre los combinados europeos se llevará las miradas del mundo entero ya que reúne todas las características para ser un partido histórico. Lamine Yamal se verá nuevamente las caras con Kylian Mbappé, quien es uno de los animadores principales de la justa mundialista con 8 goles, mientras el crack español aún no ha mostrado su mejor versión debido a que llegó con algunas molestias físicas a disputar el certamen.

Con todos estos condimentos y analizando el camino de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Francia se posiciona como la favorita a ganar este duelo.